Ikea onthuld slimme luchtkwaliteitsmeter met HomeKit en Matter

Ikea heeft zijn nieuwste apparaat voor een slimmer huis onthuld. De Vindstyrka is een slimme luchtkwaliteitsmeter voor binnen. En het belangrijkste: hij werkt via Matter samen met Apple HomeKit.

Ikea Vindstryka slimme luchtkwaliteitsmeter

De Zweedse meubelgigant zet zijn tech-avontuur voort. Naast slimme speakers en stekkers heeft Ikea nu ook een slimme luchtkwaliteitsmeter, de Vindstyrka. Het product heeft een groot display en werkt samen met de nieuwe Ikea Dirigera smart hub voor Matter-ondersteuning. Hierdoor kan hij verbinding maken met HomeKit en andere smart-home ecosystemen.

De Vindstyrka Luchtkwaliteitssensor maakt het meten en bewaken van verontreinigingen in de binnenlucht mogelijk. Ikea laat weten dat je snel vergeet dat de binnenlucht net zo vervuild kan zijn als de buitenlucht, omdat alledaagse dingen als koken en schoonmaken vervuiling veroorzaken.

Met Vindstyrka wilden we een betaalbare, krachtige luchtkwaliteitssensor ontwikkelen die onze klanten helpt zich meer bewust te worden van de kwaliteit van de lucht die ze thuis inademen Henrik Telander, Product Owner bij IKEA of Sweden

Dit meet de Vindstryrka allemaal

De Vindstyrka Luchtkwaliteitssensor meet deeltjes (PM2,5), luchtvochtigheid, temperatuur en het totale gehalte aan vluchtige organische stoffen (TVOC). Het apparaat geeft een beoordeling op het display met een groen, geel of rood vierkantje. Het vierkantje geeft aan hoe gezond of ongezond de binnenlucht is.

Je kunt het apparaat losstaand gebruiken, maar wanneer het verbonden is met een Dirigera Hub met Matter-ondersteuning, kun je je metingen ook bekijken op je iPhone, iPad en Mac. De integratie met de Dirigera hub maakt het mogelijk dat de Vindstyrka luchtkwaliteitssensor connectie kan maken met HomeKit en andere smart-home platforms.

Op weg naar een gezonder leefomgeving

Volgens Henrik Telander, Product Owner bij Ikea of Sweden, is schone binnenlucht essentieel voor ons welzijn. Een van de eerste stappen naar betere lucht is een groter bewustzijn van verontreinigende stoffen binnenshuis. ‘Met de Vindstyrka Luchtkwaliteitssensor kunnen onze klanten gemakkelijk de luchtkwaliteit in hun huizen bewaken en controleren om een gezondere leefomgeving te creëren,’ aldus Telander.

Ikea heeft aangekondigd dat de Vindstyrka Luchtkwaliteitsmonitor in april 2023 verkrijgbaar zal zijn. De prijs is nog niet bekend, maar wij verwachten dat hij een stuk goedkoper zal zijn dan soortgelijke producten op de markt, zoals de Eve Room en Netatmo Slimme luchtkwaliteitsmeter.

