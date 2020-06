Reviewscore 7

De Ring 3 is een keurige slimme deurbel met camera. Wel is het jammer dat een abonnement voor het bewaren van camerabeelden nodig is en ook qua privacy heeft de deurbel zijn reputatie tegen. Lees er alles over in deze Ring 3 review.

Ring 3 review: goede deurbel met fors privacyprobleem

Ring, sinds 2018 een volledig dochterbedrijf van Amazon, heeft een opvolger voor de zeer succesvolle Ring 2-deurbel uitgebracht. De Ring Video Doorbell 3, zoals ‘ie voluit heet, gaat op grotendeels dezelfde voet verder als zijn voorganger, maar is op enkele punten verbeterd.

Onder meer de bewegingsdetectie is beter afgesteld. Hierdoor gaat de draadloze accu langer mee en word je minder vaak gestoord door de Ring-app. Ook het signaal is verbeterd. Er kleven echter ook serieuze nadelen aan de slimme deurbel. Alles komt voorbij in deze Ring 3 review.

Pluspunten Ring 3 Minpunten Ring 3 Degelijke prijs-kwaliteitsverhouding Privacy Eenvoudige installatie Geen HomeKit-integratie Draadloze accu gaat weken mee Betaald abonnement nodig om beelden op te slaan

Ring 3 installeren is een eitje

De Ring 3, of voluit Ring Video Doorbell 3, is erg makkelijk te monteren, zelfs als je twee linkerhanden hebt. Dat heeft vooral te maken met de heldere plaatjes uit de handleiding. Deze laten duidelijk zien wat er moet gebeuren en welk gereedschap je erbij nodig hebt.

Bovendien wordt de Ring 3 met voldoende installatiemateriaal geleverd, zodat je vrijwel geen eigen gereedschap nodig hebt. Er zit onder meer een schroevendraaier, waterpas en draadjes bij om de slimme deurbel op je elektriciteitsnetwerk aan te sluiten.

Wel is het handig om een boor in huis te hebben, aangezien je de Ring 3 in je deurpost moet monteren. Daarover gesproken: Ring levert diverse kijkhoeken mee, zodat er altijd wel een goede oplossing voor jouw situatie bij zit.

Stijlvol design, degelijke kwaliteit

Over smaak valt niet te twisten, maar naar onze mening oogt de Ring-deurbel stijlvol. Hij bestaat uit twee gedeeltes. Bovenin zit de camera, onderin de deurbel. Dit onderste opzetstukje kun je overigens zelf verwisselen omdat Ring standaard twee frontjes mee levert: een grijze en zwarte.

De Ring 3 produceert breedbeeld. De camera registreert dus meestal ook een groot gedeelte van de straat. Let hierop tijdens het installeren van de deurbel, want het is juridisch gezien niet de bedoeling dat je de openbare ruimte zomaar vastlegt.

De Ring 3 is dus een deurbel met camera. Zodra iemand aanbelt wordt diegene met jou verbonden via je iPhone. Vervolgens kun jij de aanbeller zien, en zij jou. Ook kun je met elkaar praten. In de regel werkt dit prima, al zat er tijdens onze testperiode vrijwel altijd een korte vertraging in het moment dat iemand op de bel drukt en het moment dat de Ring-app een notificatie weergeeft.

In praktijk vonden we het daarom handiger om op het moment van aanbellen, zodra je de gong hoort, direct naar de deur te lopen en ondertussen via de app alvast een kijkje te nemen. Die methode werkt vrij aardig, want dankzij de full-hd-resolutie zie je duidelijk wie er voor je deur staat. Ook de audiokwaliteit is helder: je verstaat elkaar luid en duidelijk.

Bewegingsdetectie werkt prima

Tijdens het instellen van de Ring 3 kun je bewegingsvrije zones instellen. Hiermee geef je aan hoe ‘scherp’ je slimme deurbel moet zijn. Jammer genoeg heb ik dit onderdeel niet heel goed kunnen testen, omdat ik niet aan een drukke straat woon. Ik werd daarom alleen op de hoogte gebracht wanneer er daadwerkelijk iemand aan de deur stond.

Het is slechts twee keer voorgekomen dat ik een onjuiste melding via de Ring-app kreeg. Waarschijnlijk liepen mensen toen te dicht voorbij de voordeur. Bovendien kan de Ring-deurbel het verschil tussen mensen en dieren. Dat is fijn, want je krijgt daardoor geen meldingen wanneer de kat van de buurvrouw voorbij wandelt.

De nachtfunctie, waardoor je ook in de nachtelijke uurtjes ziet wie er aanbelt, werkt prima. Je ziet nog steeds heel duidelijk wie er voor de deur staat. Wel is de efficiëntie van de nachtfunctie natuurlijk enigszins afhankelijk van de hoeveelheid omgevingslicht bij jou in de straat, portiek of op het erf.

Niets aan te merken op de Ring-app

De Ring-app zelf zit degelijk in elkaar. De belangrijkste functie is natuurlijk live meekijken. Hiermee kun je, waar dan ook ter wereld, live checken wat er voor je deur afspeelt. Ook kun je in de app zien hoeveel lading de accu nog over heeft, de bewegingsdetectie beter afstellen en eventueel beelden terugkijken.

Een voordeel van de Ring 3 is zijn verwisselbare accu. Deze gaat bij normaal gebruik makkelijk meerdere weken mee en zit binnen zo’n 7 uur compleet vol. Om de accu op te laden, haal je het schroefje aan de onderkant van de deurbel los, haal je de batterij eruit en gebruik je het meegeleverde kabeltje. Wanneer je de videodeurbel op je elektriciteitsnetwerk hebt aangesloten, speelt dit natuurlijk niet mee.

Verder beschikt de Ring 3 over dual-band-wifi. Steeds neer routers ondersteunen twee frequenties: 2,4GHz en 5GHz. Laatstgenoemde is sneller en werkt op korte afstanden stabieler. Omdat de Ring 3 nu dus met 5GHz overweg kan moeten een hoop stabiliteitsproblemen, wat bij de Ring 2 nog regelmatig als kritiekpunt naar voren kwam, voorbij zijn.

Privacyreputatie is forse tekortkoming

Ring heeft een ronduit miserabele reputatie als het op privacy aankomt. In het verleden heeft het bedrijf onder meer duizenden inloggegevens gelekt, stuurde het persoonsgegevens van gebruikers door naar adverteerders en is het eigendom van Amazon, een bedrijf met een minstens zo dubieuze status als het om privacy aankomt.

Bovendien bleek al meermaals dat de beveiliging niet goed op orde was, waardoor kwaadwillenden met nietsvermoedende Ring-gebruikers konden meekijken. Daarnaast kwam vorig jaar naar buiten dat honderden (Amerikaanse) politiekorpsen via de camera’s van Ring-deurbellen een oogje in het zeil hielden.

Het bedrijf probeert haar reputatie bij te schaven, maar je moet bij jezelf de afweging maken of je met zo’n partij in zee wil gaan. Ook is het een twijfelpunt of je videobeelden bij Amazon wil laten opslaan, dat ook geen goede privacyreputatie heeft.

Abonnement is zo goed als vereist

De Ring 3 heeft namelijk geen lokale opslagmogelijkheden. Met andere woorden: je hebt een betaald abonnement nodig om videobeelden op te slaan, zodat je ze later kunt terugkijken. Gebruik je de slimme deurbel zonder abonnement, dan kun je natuurlijk wel gewoon live meekijken om te zien wie er voor je deur staat. Ook kun je met bezoekers praten via de Ring-app.

De abonnementskosten voor een Ring-deurbel zijn minstens 3 euro per maand. Wanneer je een jaar vooruitbetaalt krijg je twee maanden gratis en ben je in totaal dus 30 euro kwijt. Je kunt beelden dan tot en met 30 dagen terugkijken. Al met al krijg je niet de volledige Ring-ervaring wanneer je geen abonnement afsluit.

Ring en HomeKit

Als lezer van iPhoned ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in HomeKit, Apples platform voor slimme huishoudelijke apparaten. Alhoewel er in het verleden regelmatig geruchten naar buiten zijn gekomen over een mogelijke samenwerking tussen Apple en Ring, staat er nog niets zwart op wit.

Je kunt de Ring 3-deurbel dus niet aan de Woning-app van Apple toevoegen. Handige gebruikers kunnen wel aan de slag met IFTTT en zo handelingen in hun slimme huishouding automatiseren, maar voor de grote massa is dit wellicht iets te technisch. De Ring 3 probeert je duidelijk het Amazon-ecosysteem in te drukken, dus houd daar rekening mee als Apple-liefhebber.

Conclusie Ring 3 review

Op de oppervlakte valt er weinig aan te merken op de Ring 3. De slimme deurbel laat je in goede kwaliteit praten met bezoekers onder het genot van een heldere geluidskwaliteit. Ook de app zit degelijk in elkaar en de verwisselbare accu gaat wekenlang mee op een enkele lading.

Jammer genoeg werden voorgaande Ring-deurbellen geteisterd door privacyproblemen. Het is de vraag of de Ring 3 zich hieraan weet te onttrekken. Bovendien ontbreekt lokale opslag, waardoor je voor het opslaan van videobeelden een abonnement bij Ring moet afnemen, dat volledig eigendom is van Amazon.

Ring 3 kopen

Wil je de Ring 3 kopen? De deurbel is verkrijgbaar bij alle verkooppunten. Om de verkoop in de goede richting te geven krijg je bij sommige winkels een cadeautje bij aanschaf van de slimme deurbel, zoals een gratis binnencamera.

