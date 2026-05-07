Deze populaire iPhone-app wordt binnenkort nog beter – en dit is wanneer

Apple werkt aan de volgende update voor de iPhone, die een populaire app nóg beter maakt. Dit gaat er veranderen!

iOS 26.5

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Apple werkt aan iOS 26.5, waarmee weer een aantal nieuwe functies naar de iPhone komt. Eén van die verbeteringen is voor veel gebruikers waarschijnlijk goed nieuws, want een populaire iPhone-app wordt in iOS 26.5 nog beter. Apple past de Herinneringen-app aan in de volgende softwareversie, waardoor het gemakkelijker wordt om je taken te onthouden.

Heb jij een reminder op een bepaalde tijd ingesteld in de Herinneringen-app? In dat geval krijg je een melding op het geselecteerde tijdstip. Zo wordt je eraan herinnerd dat je een bepaalde taak moet uitvoeren, maar je hebt waarschijnlijk niet altijd je handen vrij om de opdracht direct af te handelen. Het is dan handig om later nog een melding te krijgen, zodat je de taak uiteindelijk niet vergeet. Vanaf iOS 26.5 wordt dat eenvoudiger, want Apple voegt een handige functie toe aan de populaire iPhone-app.

Herinneringen uitstellen

Stel je regelmatig herinneringen in op je iPhone? Je krijgt er in iOS 26.5 dan een handige functie bij, want je kunt meldingen voortaan uitstellen. Het is nu al mogelijk om een herinnering op een later moment te herhalen. Dat doe je door de melding van de Herinneringen-app ingedrukt te houden, vervolgens verschijnen meerdere opties om de taak af te handelen of uit te stellen. Je kunt daarbij nu alleen nog dagdelen selecteren, vanaf iOS 26.5 worden dat precieze tijdstippen.

In iOS 26.5 krijg je de optie om de herinnering te markeren als voltooid of op een later moment te herhalen. Dat kan over één uur, om 15.00 uur in de middag of de volgende dag zijn. Zo heb je meer mogelijkheden bij het herhalen van de herinnering, om te voorkomen dat je de taak alsnog vergeet. Vanaf iOS 26.5 bepaal je zelf op welk tijdstip de herinnering wordt herhaald, zodat je een moment kunt kiezen dat jou het beste uitkomt. Het gaat om een kleine verandering, die waarschijnlijk vaak van pas komt.

Release van iOS 26.5

Met iOS 26.5 wordt een populaire iPhone-app dus nog beter, maar dat is niet de enige verandering. Apple introduceert in de volgende softwareversie een reeks wallpapers, die in het thema van de Pride-collectie zijn ontworpen. Verder wordt het voor gebruikers in Europa gemakkelijker om accessoires van derde partijen te koppelen, dat gaat straks op dezelfde manier als het verbinden van AirPods met Apple-apparaten.

We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 26.5, want de update verschijnt volgende week al voor alle gebruikers. Apple heeft de laatste testversie inmiddels uitgebracht, waardoor de definitieve update niet lang meer op zich laat wachten. Houd je iPhone op maandag 11 mei 2026 en dinsdag 12 mei 2026 goed in de gaten, zodat je iOS 26.5 direct kunt installeren.