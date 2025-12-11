iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Dit is de populairste iPhone-app van 2025 (die helemaal gratis is)

11 december 2025
Dit is de populairste iPhone-app van 2025 (die helemaal gratis is)

Naast de winnaars van de App Store Awards heeft Apple nu ook de meest gedownloade iPhone-app van het jaar 2025 in de VS bekendgemaakt.

Dit is de populairste iPhone-app van 2025

Zoals elk jaar maakt Apple in december bekend welke apps en games het meest werden gedownload. De populairste gratis iPhone-app van 2025 is ChatGPT, de populairste betaalde iPhone-app was HotSchedules. We zetten de volledige toplijsten voor je op een rij.

Het zijn de toplijsten van de Verenigde Staten. Dit betekent dat de meeste apps en games hier ook beschikbaar zijn, maar er zijn ook uitzonderingen. Deze keer zijn er drie games die je hier niet kunt installeren en dat zijn Fortnite, Pokémon TCG Pocket en Minecraft: Dream it, Build it!. Van alle andere apps en games vind je gelijk de link naar de App Store.

Top 10 gratis iPhone-apps

chatgpt

Top 10 betaalde iPhone-apps

iPhone-app 2025

Top 10 gratis iPhone-games

iPhone-app 2025

Top 10 betaalde iPhone-games

balatro

Top 10 Apple Arcade Games

iPhone-app 2025

