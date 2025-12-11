Dit is de populairste iPhone-app van 2025 (die helemaal gratis is)

Naast de winnaars van de App Store Awards heeft Apple nu ook de meest gedownloade iPhone-app van het jaar 2025 in de VS bekendgemaakt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de populairste iPhone-app van 2025

Zoals elk jaar maakt Apple in december bekend welke apps en games het meest werden gedownload. De populairste gratis iPhone-app van 2025 is ChatGPT, de populairste betaalde iPhone-app was HotSchedules. We zetten de volledige toplijsten voor je op een rij.

Het zijn de toplijsten van de Verenigde Staten. Dit betekent dat de meeste apps en games hier ook beschikbaar zijn, maar er zijn ook uitzonderingen. Deze keer zijn er drie games die je hier niet kunt installeren en dat zijn Fortnite, Pokémon TCG Pocket en Minecraft: Dream it, Build it!. Van alle andere apps en games vind je gelijk de link naar de App Store.

Top 10 gratis iPhone-apps

Top 10 betaalde iPhone-apps

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Top 10 gratis iPhone-games

Top 10 betaalde iPhone-games

Top 10 Apple Arcade Games

Wil je nooit meer iets missen van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!