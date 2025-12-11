Dit is de populairste iPhone-app van 2025 (die helemaal gratis is)

Naast de winnaars van de App Store Awards heeft Apple nu ook de meest gedownloade iPhone-app van het jaar 2025 in de VS bekendgemaakt.
Lees verder na de advertentie.
Dit is de populairste iPhone-app van 2025
Zoals elk jaar maakt Apple in december bekend welke apps en games het meest werden gedownload. De populairste gratis iPhone-app van 2025 is ChatGPT, de populairste betaalde iPhone-app was HotSchedules. We zetten de volledige toplijsten voor je op een rij.
Het zijn de toplijsten van de Verenigde Staten. Dit betekent dat de meeste apps en games hier ook beschikbaar zijn, maar er zijn ook uitzonderingen. Deze keer zijn er drie games die je hier niet kunt installeren en dat zijn Fortnite, Pokémon TCG Pocket en Minecraft: Dream it, Build it!. Van alle andere apps en games vind je gelijk de link naar de App Store.
Top 10 gratis iPhone-apps
- ChatGPT
- Threads
- TikTok – Videos, Shop & LIVE
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- Google Maps
- Gmail – Email by Google
- Google Gemini
Top 10 betaalde iPhone-apps
- HotSchedules
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- Paprika Recipe Manager 3
- SkyView®
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Forest: Focus for Productivity
- RadarScope
Top 10 gratis iPhone-games
- Block Blast！
- Fortnite
- Roblox
- Township
- Pokémon TCG Pocket
- Royal Kingdom
- Clash Royale
- Vita Mahjong
- Whiteout Survival
- Last War:Survival
Top 10 betaalde iPhone-games
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Heads Up!
- Plague Inc.
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Red’s First Flight
Top 10 Apple Arcade Games
- NFL Retro Bowl ’26
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Balatro+
- Snake.io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Fruit Ninja Classic+
- Bloons TD 6+
- PGA TOUR Pro Golf
- Solitaire by MobilityWare+
Wil je nooit meer iets missen van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!