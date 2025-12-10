Zien: de beste apps van 2025 voor je iPhone, iPad én Apple Watch

Apple heeft de winnaars van de App Store Awards 2025 bekendgemaakt: de ontwikkelaars die de allerbeste apps en games van 2025 hebben gemaakt.
De beste apps van 2025
Apple heeft de 17 winnaars van de App Store Awards 2025 bekendgemaakt. De winnende apps en games zijn door App Store-editors uit een lijst van 45 finalisten gekozen vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van hun innovatie, gebruikerservaring en design. We zetten ze voor je op een rij.
Apps
1. iPhone-app van het jaar
Tiimo - Dagellijke Planner
tiimo
Presenteert actielijstjes in een rustige lay-out.
2. iPad-app van het jaar
Detail: AI Video Editor
Detail Technologies B.V.
Geeft een heel andere draai aan het maken van content.
3. Mac-app van het jaar
Essayist: Academic Writing App
Essayist Software Inc.
Neemt een flink deel van de stress weg wanneer je academische teksten moet schrijven en opmaken.
4. Apple Vision Pro-app van het jaar
Explore POV
James Hustler
Neemt gebruikers mee op reis in Apple Immersive-video’s die in de hele wereld zijn opgenomen.
5. Apple Watch-app van het jaar
Strava: hardlopen en fietsen
Strava, Inc.
Brengt sporters wereldwijd bij elkaar, zodat ze hun prestaties met elkaar kunnen delen.
6. Apple TV-app van het jaar
Is onmisbaar voor iedereen die populaire series wil kijken, compleet met toegankelijkheidsvoorzieningen.
Games
7. iPhone-game van het jaar
Maakt het verzamelen van en spelen met de legendarische Pokémon-kaarten nog leuker.
8. iPad-game van het jaar
DREDGE
Black Salt Games
Is een spookachtig mysterie met een soepele gameplay.
9. Mac-game van het jaar
Cyberpunk 2077: Ultimate
CD PROJEKT S.A.
Valt op door de verbluffend mooie futuristische visuals.
10. Apple Vision Pro-game van het jaar
Porta Nubi: Puzzels
Michael Temper
Geeft gebruikers een almachtig gevoel met de atmosferische lichtpuzzels die ze moeten vormen.
11. Apple Arcade-game van het jaar
WHAT THE CLASH?
Triband ApS
Bestaat uit honderden absurde, maar wel gedenkwaardige minigames.
Cultural Impact-winnaars
App Store-editors hebben niet alleen de beste apps en games voor de diverse Apple devices gekozen, maar hebben ook zes winnaars in de categorie Cultural Impact erkenning gegeven voor de positieve verandering die ze teweegbrengen.
12. Art of Fauna
Art of Fauna: Cozy Puzzles
Klemens Strasser
Bestaat uit toegankelijke puzzels die mooie natuurbeelden schetsen.
13. Chants of Sennaar
Chants of Sennaar
Playdigious
Is een ode aan de kracht van taal en verbinding.
14. Despelote
despelote
Panic, Inc.
Heeft een ingenieuze gameplay in een specifieke culturele context.
15. Be My Eyes
Be My Eyes – Helping blind see
Be My Eyes
Is een uitkomst voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.
16. Focus Friend
Focus Friend, by Hank Green
B-Tech Consulting Group LLC
Giet concentratieoefeningen in de vorm van leuke uitdagingen.
17. StoryGraph
StoryGraph: Reading Tracker
The StoryGraph
Is gemaakt om een inclusieve boekencommunity op te bouwen.
