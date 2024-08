Er zit een compleet nieuwe Mac mini aan te komen met een M4-chip en hij wordt nog kleiner dan eerst. Dit wordt Apple’s kleinste desktopcomputer ooit!

Er komt een compleet nieuwe Mac mini met M4 – dit moet je weten

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is Apple van plan om een nieuwe Mac mini uit te brengen. Deze Mac mini zal dan een M4- of een M4 Pro-chip hebben. Op dit moment is de nieuwste iPad Pro het enige Apple-product met een M4. De nieuwe Mac mini zal dan ergens later dit jaar verschijnen.

De nieuwe Mac mini wordt het eerste grote re-design van de kleine computer sinds 2010. Volgens geruchten kun je de nieuwe Mac mini vergelijken met de afmetingen van een Apple TV, maar dan een stukje hoger dan het huidige model. De behuizing zal als vanouds uit aluminum bestaan. Insiders die aan het apparaat gewerkt hebben zeggen dat het eigenlijk een soort iPad Pro is, maar dan in een klein doosje.

Volgens berichten heeft Apple de nieuwe Mac mini’s voorzien van minstens drie usb-c-poorten aan de achterkant. Daarnaast is er een aansluiting voor de stroomkabel en een voor de hdmi-poort.

Daarnaast lijkt het erop dat er twee versie van de Mac mini gaan komen. De standaard versie van de Mac mini krijgt de M4-chip, die ook in de huidige iPad Pro zit. De andere beschikt over een M4 Pro-chip, die zelfs een stukje sneller is. Het standaardmodel zal volgens geruchten ergens deze maand richting de verkooppunten gaan. De versie met de snellere chip zal nog wat langer op zich laten wachten.

Nu de M4-chip in meer Apple-apparaten gaat komen, gaan er geruchten dat Apple voor de eerste keer van plan is om dezelfde chip in elke iteratie van de Mac te gebruiken. Er zit namelijk ook een M4-versie van de MacBook Air, de MacBook Pro, de iMac, Mac Studio en Mac Pro aan te komen. Maar daar moeten we nog wel wat langer op wachten …