Mac mini in 2024 kleiner dan ooit: zo ziet die eruit (en dit zijn de prijzen)

Apple heeft de Mac mini 2024 officieel aangekondigd en het apparaat is kleiner dan ooit. Zijn de prijzen net zo klein als het toestel? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Mac mini 2024

Het is een week vol aankondigingen voor Apple. Maandag kondigde het bedrijf de iMac 2024 aan, op dinsdag was het de beurt aan de Mac mini 2024. Het apparaat heeft een nieuwe processor én een vernieuwd design. Vooral het nieuwe ontwerp valt op, want Apple heeft de behuizing voor het eerst sinds 2010 aangepast. De Mac mini 2024 is nu kleiner dan ooit, met een diepte en breedte van slechts 12,7 centimeter.

De hoogte van de Mac mini 2024 is 5 centimeter, waardoor het apparaat ontzettend klein is. Dat zie je ook terug in het gewicht, want het toestel weegt maar 0,67 kilogram als je kiest voor de uitvoering met de M4-chip. Ga je voor de M4 Pro-chip? Dan is het apparaatje iets zwaarder met 0,73 kilogram. De Mac is dus kleiner dan ooit, maar dat is niet alles. Dit is Apple’s eerste Mac die CO₂-neutraal is geproduceerd.

Nieuwe functies bij de Mac

Niet alleen het design van de Mac is op de schop gegaan, het toestel is ook voorzien van een nieuwe processor. De Mac mini 2024 draait op de M4- of M4 Pro-chip, dat zijn de krachtigste processors die Apple op dit moment gebruikt. Je krijgt bij de nieuwe generatie van de kleine Mac standaard 16 GB aan werkgeheugen. Met deze chip is het toestel voorbereid op de komst van Apple Intelligence.

Apple brengt de nieuwe functies van Apple Intelligence uit in april 2025. Het merendeel van deze features wordt lokaal gedraaid op de Mac mini, waarvoor veel werkgeheugen en rekenkracht nodig is. Met de M4-chip is dat geen probleem meer. Verder heeft de Mac voor het eerst vijf usb-c-poorten, waarvan drie Thunderbolt 4-poorten. Kies je voor de uitvoering met M4 Pro-chip? Dan zijn dat zelfs Thunderbolt 5-poorten. Het is voor het eerst dat we Thunderbolt 5 zien bij de Mac.

Zoveel betaal je voor de Mac

De Mac mini 2024 is kleiner dan ooit, maar geldt dat ook voor de prijs? Apple heeft bij de nieuwe generatie van de kleine Mac dezelfde startprijzen doorgevoerd die we vorig jaar zagen. Dat is goed nieuws, want je krijgt nu dus meer werkgeheugen voor hetzelfde geld. Dit zijn de officiële beginprijzen bij Apple:

Mac mini 2024 M4 256 GB (16 GB RAM): 719 euro

Mac mini 2024 M4 512 GB (16 GB RAM): 949 euro

Mac mini 2024 M4 Pro 512 GB (24 GB RAM): 1179 euro

Met deze startprijs geldt deze Mac als hét instapmodel van alle uitvoeringen van de Mac(Book). Voor een relatief lage prijs krijg je de M4-chip, 16 GB aan werkgeheugen en maar liefst vijf usb-c-aansluitingen. Dat maakt de Mac mini 2024 enorm interessant als je niet de hoofdprijs wilt betalen voor een nieuwe computer, maar wel voorzien wilt zijn van de nieuwste functies. Ben je van plan om de kleinste Mac ooit te kopen? Bekijk hier waar de pre-order al is begonnen: