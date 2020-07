In het laatste kwartaal van 2020 gaan de eerste MacBooks met Apples eigen chip aan boord in productie. De laptops liggen volgend jaar in de winkel.

Gerucht: eind 2020 eerste MacBooks met Apple Silicon

Dat beweert Apple-insider Ming-Chi Kuo. Apple begint met de productie van een 13,3 inch-MacBook Pro met Apple Silicon in Q4. Later volgen er nog een 14 inch- en 16 inch-versie en een MacBook Air, aldus de analist.

Kuo beweert in een notitie dat de 13 inch-MacBook de eerste MacBook in het rijtje is die Apples eigen chip krijgt. De MacBook Air zou volgen, ofwel ook in het vierde kwartaal van dit jaar, ofwel begin volgend jaar. In het tweede of derde kwartaal van 2021 zouden de eerste 14 inch- en 16-inch MacBooks in productie.

In een optimistisch scenario daalt de prijs van MacBooks door het vervangen van de Intel-chip voor Apple Silicon. Volgens Kuo zou dat goed kunnen, omdat de productiekosten voor de eigen chip ook lager liggen. De insider verwacht dat Apple zo’n 18 tot 20 miljoen exemplaren kan produceren in 2021.

Behalve de chip worden er nog wat meer vernieuwingen verwacht voor de MacBook. Kuo denkt dat de MacBooks in 2021 een nieuw ontwerp krijgen, en de productiecijfers van oudere modellen daardoor ook flink zullen dalen.

Meer over Apple Silicon

Apple kondigde Apple Silicon aan tijdens WWDC 2020. Het bedrijf uit Cupertino stopt daarmee ook de samenwerking met Intel-chips. Apple bereidt zich voor op de overstap met de nieuwe macOS-update Big Sur. Er zitten veel voordelen aan het hebben van een eigen chip. Lees onderstaand artikel om alles te weten te komen over Apple Silicon.

