De MacBook Pro slaat op de valreep van 2020 een nieuwe weg in. Dit moet je weten over de eerste MacBook Pro met Apple Silicon.

MacBook Pro met Apple M1-chip officieel

We hadden het al een beetje verwacht: om de kracht van Apple Silicon te demonstreren, onthult Apple tijdens zijn november-keynote een gloednieuwe MacBook Pro. Dit is de tweede ‘2020 MacBook Pro’ die verschijnt, met als grote verschil dat deze op Apple Silicon draait en de vorige nog een processor van Intel had. De nieuwe Pro gaat er op twee zaken enorm op vooruit: de prestaties en accuduur.

De nieuwe Pro heeft een 13 inch-scherm, net als zijn voorganger. Hij is ook een heel stuk sneller dankzij de M1-chip. Apple zegt dat de prestaties bijna drie keer zo goed zijn als voorheen. De M1-chip heeft acht kernen, waarna vier er zijn bedoeld voor extra goede prestaties, zoals bij het gamen of bewerken van video’s. De andere vier kernen zijn energiezuinig en worden gebruikt bij lichtere taken, zoals browsen of het opstellen van een document.

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de MacBook Pro met Apple Silicon op een rijtje.

Design is hetzelfde, de M1-chip is compleet nieuw

Die zorgt voor hele goede prestaties en is energiezuinig

Beste accuduur op een MacBook Pro tot nu toe

13 inch-Retina-display, net als zijn voorganger

Kost 1449 euro, nu te bestellen, release is volgende week

Heeft Touch Bar, Touch ID-vingerafdrukscanner en het Magic Keyboard

De nieuwe MacBook Pro gaat 17 uur mee bij browsen en 20 uur als je video’s gaat kijken. Daarmee is de accuduur een stuk beter dan zijn voorganger. De nieuwe Pro gaat zelfs het langst mee van alle MacBook Pro’s tot nu toe, als we Apple mogen geloven.

De MacBook Pro met Apple Silicon heeft een adviesprijs van 1449 euro. Daarvoor krijg je het model met 256GB aan opslagruimte. Wil je meer opslag, dan kun je terecht bij het 512GB-model. Deze kost 1679 euro. De nieuwe MacBook Pro is nu te bestellen en wordt volgende week geleverd. De 16 inch-MacBook Pro blijft beschikbaar, maar draait niet op de nieuwe M1-chip.

macOS Big Sur

Uiteraard draait de nieuwe MacBook Pro op macOS Big Sur, de grote update die vanaf aanstaande donderdag (12 november) te downloaden is. De nieuwste macOS-versie is gebouwd met Apple Silicon in het achterhoofd en dat betekent dat de nieuwe laptop enorm snel is en bijvoorbeeld nog beter kan multitasken.

Door Big Sur starten Mac-apps van Apple een stuk sneller op en ontwaakt de MacBook Pro bijvoorbeeld meteen als je het scherm openklapt. In de toekomst gaan ook apps van derden de nieuwe software ondersteunen en kunnen ze profiteren van de snelheidsverbeteringen.

Apple Silicon

Tijdens WWDC 2020 onthulde Apple deze grote stap voor de Mac: met Apple Silicon gaat het bedrijf voortaan zelf chips maken voor zijn laptops en desktops. Dat brengt nogal wat veranderingen met zich mee. Zo wordt het op deze Macs mogelijk om iOS-apps te draaien, waardoor straks veel meer apps van je iPhone ook gewoon op je Mac werken.

