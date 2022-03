‘Nieuwe MacBook Air verschijnt eind 2022, MacBook Pro nog later’

De huidige MacBook Air dateert uit november 2020, en zijn opvolger laat nog even op zich wachten. Volgens een betrouwbare Apple-analist is de MacBook Air-lancering uitgesteld tot de tweede helft van 2022.

MacBook Air 2022: wanneer is de lancering?

In zijn nieuwste ‘Power On’-nieuwsbrief meldt Gurman dat Apple oorspronkelijk van plan was om de nieuwe MacBook Air eind 2021 of begin 2022 te lanceren. Die heeft volgens de analist ‘een compleet nieuw ontwerp, MagSafe, de M2-chip en meer’. Nu zou Apple mikken op een lancering in de tweede helft van 2022.

Ming-Chi Kuo – een andere betrouwbare Apple-insider – verwacht dat de massaproductie van de nieuwe MacBook Air aan het eind van het tweede kwartaal of aan het begin van het derde kwartaal begint. Dit suggereert dat de Air op z’n vroegst in september wordt gelanceerd.

Doorgaans staat de maand september in het teken van de nieuwe iPhone en Apple Watch. Een maand later komt Apple vaak met een nieuw Apple-event waarbij nieuwe Macs in de spotlights staan. We verwachten dus dat de MacBook Air 2022 in oktober wordt aangekondigd. In dezelfde week is de instap-MacBook waarschijnlijk nog te pre-orderen.

14- en 16-inch MacBook Pro

Gurman heeft ook nieuws over de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro. De huidige modellen werden in oktober 2021 gelanceerd, en de Apple-insider verwacht niet dat Apple de Macs in 2022 zal updaten. Ze verschijnen vermoedelijk in 2023 en worden aangesterkt door een M2 Pro- en M2 Max-chip.

De enige MacBook Pro-update van dit jaar is waarschijnlijk een vernieuwde MacBook Pro op instapniveau, schrijft Gurman. Het zou gaan om een MacBook Pro met 13-inch display en M2-chip. We verwachten dat Apple hem tegelijk met de MacBook Air lanceert. Mogelijk presenteert Apple dan meer nieuwe apparaten met een M2, zoals een Mac mini, 24-inch iMac en iPad Pro.

