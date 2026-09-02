Deze populaire kleur keert terug bij de iPhone 18 Pro (en zo ziet die eruit)

Een nieuw gerucht geeft meer duidelijkheid over de opvallende kleur die Apple heeft gekozen voor de aankomende iPhone 18 Pro-modellen.

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Deze populaire kleur keert terug bij de iPhone 18 Pro

Het nieuwe gerucht is afkomstig van Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital. Volgens hem verschijnt de iPhone 18 Pro (Max) in drie kleuren: Donker kersenrood, Lichtblauw en Zwart. Daarmee zou Apple een opvallende koerswijziging maken ten opzichte van de iPhone 17 Pro.

Vooral de terugkeer van zwart valt op. Apple liet die kleur vorig jaar achterwege en koos toen voor Kosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver. De nieuwe zwarte uitvoering brengt de oude bekende optie terug naar de Pro-serie. Of zwart daadwerkelijk in de definitieve line-up zit, is uiteraard nog niet helemaal zeker. Eerdere geruchten spraken juist over Zilver als een van de beschikbare kleuren. Het zouden dus ook nog vier kleuren kunnen worden.

Donker kersenrood

De meest bijzondere kleur van de iPhone 18 Pro wordt waarschijnlijk Donker kersenrood, een diepe roodachtige tint. De kleur wordt omschreven als een combinatie van donkerrood, bordeaux en paarse tinten.

Apple bouwt met deze kleur voort op het succes van Kosmisch Oranje. Die opvallende kleur was volgens eerdere berichten bijzonder populair bij de iPhone 17 Pro. Donker kersenrood moet nu de nieuwe blikvanger van de iPhone 18 Pro worden. Verwacht wordt dat Apple de kleur ook prominent gebruikt in zijn marketing.

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Naast de nieuwe kleuren krijgt de iPhone 18 Pro volgens eerdere geruchten nog een aantal designveranderingen. Zo wordt de Dynamic Island waarschijnlijk kleiner, doordat onderdelen van Face ID onder het scherm worden geplaatst. Ook zou Apple de achterkant een meer uniforme uitstraling geven. De basisvorm van de iPhone blijft naar verwachting wel grotendeels hetzelfde als bij de iPhone 17 Pro.

Surprise and shine

We hoeven gelukkig niet lang meer te wachten. Apple presenteert de iPhone 18 Pro naar verwachting tijdens het Surprise and shine-event van 9 september. Daar krijgen we eindelijk te zien welke kleuren Apple daadwerkelijk heeft gekozen. Tot die tijd blijven de genoemde kleuren officieel gezien nog geruchten. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!