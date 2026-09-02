Deze 3 functies komen volgende week naar de Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 wordt volgende week officieel aangekondigd en krijgt volgens recente geruchten drie interessante nieuwe functies.

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Deze 3 functies komen naar de Apple Watch Series 12

De drie nieuwe functies van de Apple Watch Series 12 zijn vooral gericht op snelheid en gezondheid. We zetten ze voor je op een rij.

1. Nieuwe chip

De belangrijkste van de nieuwe functies voor de Apple Watch Series 12 zit waarschijnlijk aan de binnenkant. Apple zou de smartwatch namelijk voorzien van een nieuwe S-chip. Het is nog niet duidelijk of dat de S11 of S12 is, maar de processor moet in ieder geval een flinke stap vooruit worden.

De afgelopen jaren heeft Apple vooral bestaande chips opnieuw gebruikt. De nieuwe processor wordt daardoor waarschijnlijk de eerste Apple Watch-chip die speciaal is ontworpen met het AI-tijdperk in gedachten. Dat is niet geheel toevallig, want watchOS 27 brengt onder meer een slimmere versie van Siri naar de Apple Watch.

2. Continue hartslagmeting

De tweede van de nieuwe functies voor de Apple Watch Series 12 heeft te maken met de hartslagmeting. De nieuwe smartwatch krijgt volgens geruchten namelijk een hartslagsensor die voortdurend blijft meten. Op dit moment verzamelt de Apple Watch niet continu hartslaggegevens, maar alleen tijdens intensieve activiteiten en op bepaalde momenten gedurende de dag. De nieuwe sensor verzamelt dus veel meer data. Daarmee kan Apple een uitgebreider beeld geven van je gezondheid en fitness.

3. Keramische uitvoering

Keramische versie van de Apple Watch Series 5.

De derde vernieuwing zie je meteen aan de buitenkant, want Apple brengt waarschijnlijk keramiek terug als materiaal voor de Apple Watch. De laatste keramische Apple Watch verscheen in 2019 als onderdeel van de Series 5. Voor de Series 12 zou Apple opnieuw twee keramische uitvoeringen voorbereiden: Wit en Donkergrijs.

Hoeveel extra je voor zo’n keramisch model moet betalen, is nog niet bekend. De vorige keramische Apple Watch begon destijds bij 1399 euro en was daarmee aanzienlijk duurder dan de reguliere modellen.

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Apple presenteert de Apple Watch Series 12 met alle nieuwe functies naar verwachting tijdens het Surprise and shine-event op 9 september. Dan weten we eindelijk welke functies daadwerkelijk in de nieuwe smartwatch zitten. Het lijkt er in elk geval dat Apple dit jaar vooral inzet op gezondheid, snelheid en een luxere uitvoering. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!