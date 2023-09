Een iPhone met usb-c-aansluiting: dit heb je er écht aan

De iPhone 15-modellen die onlangs zijn gepresenteerd, hebben voor het eerst allemaal een usb-c-aansluiting. Apple neemt hiermee afscheid van de Lightning-poort. In dit artikel lees je wat je écht hebt aan een iPhone met usb-c-aansluiting.

Dit heb je écht aan een iPhone met usb-c-aansluiting

Met de iPhone 15 neemt Apple weer een beetje meer afscheid van de Lightning-aansluiting. Alleen de Airpods 3 en Airpods Max hebben die aansluiting nu nog, want ook de Airpods Pro 2 en zelfs de bedrade EarPods worden omgezet naar usb-c. Een iPhone met usb-c brengt een aantal voordelen met zich mee, die niet allemaal even nuttig zijn.

De usb-c-poort van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus ondersteunt de standaard usb 2.0. Die van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max ondersteunt de standaard usb 3. Dit heeft alleen invloed op de gegevensoverdracht. De iPhone 15 Pro en Pro Max dragen data over met een snelheid tot 10 Gbit/s (wat duidt op usb 3.2 Gen 1×2). De iPhone 15 (Plus) doet dit met een snelheid van maximaal 480 Mbit/s, wat net zo snel is als zijn voorganger.

Dataoverdracht en opladen

Een hogere snelheid is eigenlijk alleen maar een voordeel als je veel video’s in hoge resolutie maakt. Voor de meeste gebruikers is 480 Mbit/s wel voldoende. Zelfs als je 1 GB aan foto’s wilt overzetten (in het HEIF-formaat zijn dat minstens 500 foto’s in standaardmodus) duurt dat nog geen 17 seconden.

Bij het opladen ligt het anders. Apple geeft aan dat zowel de normale iPhone 15 als de Pro-modellen hun batterijen in ongeveer 30 minuten opladen tot 50 procent met de 20 W-oplader van Apple. Dat is gelijk aan de laadsnelheid van hun voorgangers. Een andere oplader zou nog verschil kunnen maken. Theoretisch is namelijk een maximum van 100 W mogelijk, oftewel vijf keer het vermogen van de standaard oplader van Apple.

Apple Watch en AirPods opladen

Een ander voordeel is dat je andere usb-c-apparaten kunt opladen via de usb-c-aansluiting op je iPhone, zoals de Airpods Pro 2 en de Apple Watch. Dit wordt ‘reverse charging’ genoemd. Of je ook oortjes van andere merken zo kunt opladen is nog onduidelijk, maar in principe zou het moeten kunnen.

Op Android-toestellen bestaat ‘reverse charging’ al langer. Er zijn zelfs toestellen waarmee je oortjes direct op de smartphone draadloos kunt opladen via de Qi-standaard. Dat zou voor Apple ook een logische stap kunnen zijn: Apple Watch en AirPods direct op de iPhone opladen via MagSafe.

Presentaties op een monitor weergeven

Dankzij de usb-c-aansluiting kan de iPhone 15 nu in theorie worden aangesloten op een beeldscherm (mits DisplayPort wordt ondersteund). Voorheen was dit alleen mogelijk met extra adapters, zoals de Lightning Digital AV Adapter en de Lightning-to-VGA Adapter van Apple. Voortaan heb je alleen nog een usb-c-kabel en een beeldscherm met een usb-c-poort nodig. Voor de gemiddelde gebruiker is dit in de praktijk niet echt een belangrijk voordeel, maar als je bijvoorbeeld vaak presentaties op een monitor wilt weergeven, is het wel handig.

Eén kabel voor al je Apple-apparaten

Als je een iPhone hebt, is de kans groot dat je ook een MacBook of een iPad hebt – of allebei. De iPad 10 heeft een jaar geleden een usb-c-aansluiting gekregen en MacBooks hebben al jarenlang usb-c-aansluitingen. Alleen voor je iPhone moest je altijd een extra Lightning-kabel meenemen. Dat is waarschijnlijk toch het grootste voordeel van een iPhone met usb-c-aansluiting.

In de toekomst hoef je dus nog maar één kabel mee te nemen, want die past dan op je iPhone, je iPad, je Mac en je AirPods Pro 2 (de Apple Watch laten we even buiten beschouwing). Maar het zal nog even duren voor het zover is. De komende tijd heb je waarschijnlijk nog steeds andere Apple-apparaten met een Lightning-aansluiting, en is het slim om ook deze kabel in je tas te stoppen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!