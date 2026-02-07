Bizar: zo duur wordt de iPhone 18 (iPhone-nieuws #6)

Mede door AI zit de prijs voor werkgeheugen in de lift. Dat gaat grote gevolgen hebben voor de prijs van de iPhone 18. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Overal hoor je dat geheugenchips duurder worden. Dat komt met name door de hype rondom AI, want voor taalmodellen zoals ChatGPT en Gemini is werkgeheugen heel belangrijk is. Ook Apple heeft de laatste jaren de hoeveelheid werkgeheugen op de iPhones flink uitgebreid, en daarom zijn zorgen over een mogelijke prijsstijging wel terecht. Wij doken in alle geruchten van het moment en doen een gok hoe duur de iPhone 18 dit jaar gaat worden. En de resultaten waren best verrassend.

→ Dit wordt de prijs

Reis je regelmatig met openbaar vervoer? Dat gebeurt straks op een andere manier, want de traditionele OV-chipkaart gaat verdwijnen. De OV-chipkaart werd in 2007 geïntroduceerd en maakte het veel eenvoudiger om met het Nederlandse openbaar vervoer te reizen. In- en uitchecken gebeurt gemakkelijk met de OV-chipkaart, maar daar komt in 2027 verandering in. De OV-chipkaart wordt na twintig jaar vervangen door de OV-pas.

→ Zo werkt de OV-pas

CarPlay Ultra komt in 2026 beschikbaar in meer wagens! Apple heeft de nieuwe generatie van CarPlay al in 2022 aangekondigd als onderdeel van iOS 16. Vier jaar later is CarPlay Ultra in slechts een klein aantal auto’s beschikbaar. Dat zijn geen auto’s voor het grote publiek, want het gaat om wagens van automerken als Aston Martin. Je moet nu dus een behoorlijk bedrag neerleggen voor een auto met ondersteuning voor CarPlay Ultra. Daar komt in 2026 verandering in, want de functie komt eindelijk naar een populair én betaalbaar automerk

→ Dit merk krijgt CarPlay Ultra

Chatbots zoals ChatGPT worden steeds populairder en dat is niet zo gek. Want wat je ook voorlegt aan ChatGPT, je krijgt razendsnel een resultaat waar je gelijk mee verder kunt. Het is dan ook verleidelijk om alles wat je bezighoudt gewoon voor te schotelen aan de chatbot. Maar daar moet je toch echt wel mee oppassen, want er zijn toch echt dingen die je beter nooit tegen ChatGPT zegt.

→ Zeg dit niet!

In 2025 verscheen met iOS 26 de grootste software-update in jaren voor de iPhone. Het besturingssysteem is voorzien van veel meer functies én een nieuwe interface. Door de introductie van Liquid Glass zien we veel meer transparante elementen in de software voor de iPhone. Apple heeft niet alleen de interface aangepast, maar ook de manier waarop bepaalde functies werken. Zo gaat het opslaan van screenshots op een andere manier in iOS 26. En dat is vervelend, zeker als je meerdere screenshots na elkaar maakt.

→ Dit is de oplossing

Spotify is misschien wel dé manier om je favoriete nummers, podcasts en luisterboeken af te spelen. De muziekdienst voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de applicatie, waardoor de kans groot is dat je ze nog lang niet allemaal kent. Bepaalde features en knoppen zijn goed verborgen, terwijl ze wél heel handig zijn. Eén van die functies is de timer, een knop die Spotify na bepaalde tijd automatisch pauzeert.

→ Zo werkt de functie

Google Maps is een van de beste navigatie-apps die er zijn en dankzij de feature Kaartlagen kun je er meer mee dan alleen de snelste route van A naar B vinden. Veel mensen gebruiken de functie alleen om het uiterlijk van de app te veranderen en negeren de opties onderaan. Deze opties, genaamd Kaartgegevens, hebben echter veel meer te bieden. Wij vertellen je wat je eraan hebt.

→ Dit is de handigste optie

Ben je regelmatig onderweg met de auto? In dat geval heb je vast al eens Flitsmeister gebruikt. Met de applicatie kom je probleemloos aan op je bestemming, terwijl je meldingen krijgt van trajectcontroles en flitspalen. Zo voorkom je dat je een verkeersboete krijgt, maar daar heb je sinds woensdag 4 februari 2026 een optie minder … en een nieuwe optie erbij . Het bedrijf stopt namelijk met de Flitsmeister One en komt met een ander kastje voor op je dashboard.

→ Dit betekent het voor jou

De AirTag 2 heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van de eerste versie. Zo zit er een nieuwe processor in en heeft de nieuwe versie een veel groter bereik voor ‘Nauwkeurig zoeken‘. Ook zit er een nieuwe speaker in die geluid tot 50 procent harder afspeelt, waardoor die ook twee keer zo ver te horen is. Daarnaast blijkt de nieuwe AirTag echter ook een stuk magnetischer te zijn dan zijn voorganger.

→ Dit is de reden

