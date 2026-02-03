Deze verborgen Google Maps-feature maakt navigeren véél beter

Er zit een feature in Google Maps die navigeren veel beter maakt, maar toch door bijna niemand wordt gebruikt. We laten zien hoe die werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verborgen Google Maps-feature maakt navigeren beter

Google Maps is een van de beste navigatie-apps die er zijn en dankzij de feature Kaartlagen kun je er meer mee dan alleen de snelste route van A naar B vinden. Veel mensen gebruiken de functie alleen om het uiterlijk van de app te veranderen en negeren de opties onderaan. Deze opties, genaamd Kaartgegevens, hebben echter veel te bieden.

Er zijn zeven verschillende lagen die je hier kunt kiezen, waaronder: Openbaar vervoer, Verkeer, Fietsen, Street View, Luchtkwaliteit, Natuurbranden en 3D gebouwen. Elke laag voegt meer details toe aan de kaart. De optie Verkeer toont bijvoorbeeld de belangrijkste wegen met het huidige verkeer, zonder dat je een bestemming hoeft in te voeren om te zien hoe druk het verkeer is op jouw specifieke route.

De optie Ov is handig wanneer je met het openbaar vervoer reist. Je ziet dan in een oogopslag alle dichtstbijzijnde trein- en busstations. Die worden dan duidelijker weergegeven dan de basiskaart, zodat je niet meer hoeft in te zoomen om bepaalde stations te kunnen zien. Ook de optie Fietsen is een handige feature in Google Maps en laat je de beste fietsroutes in de omgeving zien.

Naast routes is er ook de optie Luchtkwaliteit, die een grote hulp kan zijn voor mensen met ademhalingsproblemen. Verder kun je de optie Street View selecteren, die je precies laat zien welke wegen de Street View-modus ondersteunen. Dat kan handig zijn als je een adres of locatie vanuit een andere hoek wilt verkennen. We laten zien hoe je de functie Kaartlagen kunt gebruiken:

Open Google Maps

Om de feature Kaartlagen te vinden, open je eerst de Google Maps-app en tik je vervolgens op de knop Lagen in de rechterbovenhoek.

Kies de gewenste laag

In het submenu kun je de gewenste kaartdetails uit de lijst selecteren. Je kunt alleen maar één kaart tegelijk actief hebben. Om het submenu te verlaten, tik je gewoon op de bovenste helft van het scherm.

Hoewel Google Maps en Waze allebei van Google zijn, mist Waze momenteel veel van deze kaartlagen. Hopelijk voegt Google binnenkort in elk geval de optie Verkeer toe aan Waze. Wanneer dat gebeurt, lees je het natuurlijk direct op iPhoned. Wil je zeker weten dat je niets mist, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!