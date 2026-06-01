Camera van de iPhone wordt veel duurder – en dat is slecht nieuws

Maurice Snijders
Maurice Snijders
1 juni 2026, 13:32
3 min leestijd
Camera van de iPhone wordt veel duurder – en dat is slecht nieuws

Analist Ming-Chi Kuo heeft een nieuwe analyse gepubliceerd over de plannen van Apple voor de camera van de iPhone 18 Pro. Dit zijn de details.

Lees verder na de advertentie.

Camera van de iPhone wordt veel duurder

Een van de grootste veranderingen aan het camerasysteem van de iPhone 18 Pro is de introductie van een hoofdcamera met variabel diafragma. Volgens een nieuw bericht van analist Ming-Chi Kuo zou dit echter wel eens een flink prijskaartje kunnen hebben. Volgens Kuo is de nieuwe lens met variabel diafragma zo’n 50 procent duurder dan het huidige lenssysteem.

camera van iphone

Hij zegt dat Apple 40-50 procent van de componenten krijgt van Sunny Optical, dat ook de compacte cameramodule van de MacBook Neo levert. De stijging van de componentkosten had alleen op geen slechter moment kunnen komen. Apple heeft namelijk ook al te maken met stijgende kosten voor geheugenchips. De kans dat de iPhone 18 Pro (Max) door deze combinatie van hogere kosten een stuk duurder gaat worden, is dus wel behoorlijk groot.

Cameramodules in 2028

Kuo deelde ook een interessant detail over de camera die voor de iPhone van 2028 wordt verwacht. Apple is van plan om dan af te stappen van de huidige zogeheten flip-chip-verpakkingsmethode. Daarbij wordt de beeldsensor met de voorkant naar beneden op de moduleplaat gemonteerd. In plaats daarvan wil Apple een verbeterd chip-on-board-ontwerp voor de ultragroothoekcamera-module gaan gebruiken.

Kuo legt niet uit welke verbeteringen aan het chip-on-board-ontwerp Apple ertoe hebben gebracht om af te stappen van flip-chip-verpakking. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen omtrent de aankomende iPhones? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 18-serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ Wanneer de pre-order start
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

Bekijk ook

De kleuren van de iPhone 18 Pro zijn nu al verklapt: zo zien ze eruit

De kleuren van de iPhone 18 Pro zijn nu al verklapt: zo zien ze eruit

Vandaag 11:01

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

27 mei 2026

Je moet je iPhone nóóit ’s nachts opladen (iPhone-nieuws #21)

Je moet je iPhone nóóit ’s nachts opladen (iPhone-nieuws #21)

23 mei 2026

De iPhone 18 Pro komt eraan: voor deze 3 features wil je upgraden

De iPhone 18 Pro komt eraan: voor deze 3 features wil je upgraden

18 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren