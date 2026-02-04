OV-chipkaart gaat stoppen: inchecken kan straks via je smartphone

Het einde van de OV-chipkaart is nabij, want de veelgebruikte kaart gaat verdwijnen. Deze veranderingen komen eraan!

OV-chipkaart gaat verdwijnen

Reis je regelmatig met openbaar vervoer? Dat gebeurt straks op een andere manier, want de traditionele OV-chipkaart gaat verdwijnen. De OV-chipkaart werd in 2007 geïntroduceerd en maakte het veel eenvoudiger om met het Nederlandse openbaar vervoer te reizen. In- en uitchecken gebeurt gemakkelijk met de OV-chipkaart, maar daar komt in 2027 verandering in. De OV-chipkaart wordt na twintig jaar vervangen door de OV-pas.

De nieuwe OV-pas gaat gepaard met de overstap naar OVpay in Nederland. Dit is de nieuwe manier van in- en uitchecken in het openbaar vervoer. Het grote voordeel van OVpay is dat je alles in je OVpay account kunt regelen. Dit doe je digitaal via de website of de OVpay-app, zodat je niet meer langs een automaat hoeft te gaan op een station. Het laden van je saldo gebeurt voortaan digitaal en je bepaalt daarbij zelf hoeveel geld je op je OV-pas zet. Je hoeft dan niet meer te kiezen uit vaste bedragen, zoals bij de OV-chipkaart wel het geval is.

Digitale OV-pas

De OV-chipkaart gaat dus verdwijnen en OVpay komt naar je smartphone. Dat heeft verschillende voordelen, want je hebt straks geen fysieke OV-pas meer nodig om in- en uit te checken. Je kunt nu al in betalen met je bankkaart, maar daar komt eind 2026 een digitale OV-pas bij. Dat is vooral handig als je een abonnement hebt of met korting reist. Deze abonnementen zijn niet te koppelen aan een betaalkaart, maar dat is bij de digitale OV-pas wel mogelijk. Deze online kaart kun je toevoegen aan de wallet op je smartphone en smartwatch, zodat je jouw abonnement en korting ook zonder fysieke kaart kunt gebruiken. Het is nog onduidelijk of de digitale OV-pas ondersteuning krijgt voor de Apple Wallet.

Goed nieuws dus als je jouw OV-chipkaart nu nog wel eens vergeet, want eind 2026 komt de digitale OV-pas naar je smartphone. De fysieke OV-pas komt in de loop van 2026, daar krijgen reizigers vanzelf een bericht over. Als je een abonnement hebt hoeft je zelf dus geen losse pas te bestellen, want dan staat je huidige NS-abonnement daar niet op. De nieuwe kaart wordt vanzelf opgestuurd, zodra je bericht hebt gekregen over de OV-pas.

Meer over de OV-pas

Met de overgang naar OVpay heb je straks zowel een fysieke als digitale OV-pas. Je hoeft dus niet te kiezen tussen één van de twee en bepaalt zelf op welke manier je saldo toevoegt aan de opvolger van de OV-chipkaart. Reizen met je betaalpas en creditcard blijft ook mogelijk. In de eerste gebieden is de OV-pas al te gebruiken, maar alleen voor reizen zonder korting of abonnement. Deze functies worden later dit jaar toegevoegd aan de nieuwe kaart.

De nieuwe OV-pas is vijf jaar lang geldig en kost zes euro. Dat is goedkoper dan de OV-chipkaart, die 7,50 euro kost. Met de opvolger van de OV-chipkaart kun je meer regelen via je smartphone en reizen met de digitale OV-pas in je wallet. Daarvoor moet je nog even geduld hebben, want de digitale OV-pas komt eind 2026 beschikbaar. Pas in 2027 verdwijnt de OV-chipkaart definitief. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist van de overgang naar OVpay!