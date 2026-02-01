Deze iOS 26-functie vindt iedereen vervelend – maar zo los je dat op

Met iOS 26 zijn veel handige features naar je iPhone gekomen, maar de meeste gebruikers vinden één functie juist vervelend. Zo los je dat op!

Screenshots in iOS 26

In 2025 verscheen met iOS 26 de grootste software-update in jaren voor de iPhone. Het besturingssysteem is voorzien van veel meer functies én een nieuwe interface. Door de introductie van Liquid Glass zien we veel meer transparante elementen in de software voor de iPhone. Apple heeft niet alleen de interface aangepast, maar ook de manier waarop bepaalde functies werken. Zo gaat het opslaan van screenshots op een andere manier in iOS 26.

Het maken van een schermfoto werkt in iOS 26 nog steeds op dezelfde manier. Je drukt de bovenste volumeknop en de vergrendelknop van je iPhone tegelijk in om een foto van je display te maken. Waar er eerst een kleine versie van je screenshot in beeld verscheen, is dit in iOS 26 een schermvullende afbeelding geworden. Deze nieuwe functie kan vervelend zijn, want het kost in iOS 26 meer moeite om screenshots op te slaan. Toch is er een eenvoudige manier om deze ergernis op te lossen.

Schermvullende weergave uitschakelen

Maak je regelmatig screenshots en vind je de nieuwe functie van iOS 26 vervelend? In dat geval kun je de weergave van schermafbeeldingen aanpassen. Bij de instellingen van je iPhone kun je kiezen op welke manier screenshots verschijnen. Daar heb je ook de optie om de weergave van iOS 18 en eerder te selecteren, zodat screenshots niet meer schermvullend worden getoond. Zo pas je de weergave aan in iOS 26:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘Schermafbeelding’; Schakel ‘Schermvullende voorvertoningen’ uit.

Heb je de schermvullende voorvertoningen uitgeschakeld? Dan verschijnt er voortaan een kleine versie van je screenshot linksonder in beeld bij je iPhone. Deze verdwijnt na een aantal seconden en wordt dan automatisch opgeslagen in je filmrol. Je hoeft de schermafbeelding dus niet meer handmatig weg te klikken en op te slaan. Het gaat om een kleine verandering, die het eenvoudiger maakt om screenshots aan je fotobibliotheek toe te voegen.

Meer iPhone-tips

Let wel op, want schermafbeeldingen worden zonder schermvullende weergave automatisch opgeslagen op je iPhone. Dat is een belangrijk verschil met de nieuwe functie in iOS 26, waar dat juist niet het geval is. Daar kun je een screenshot direct verwijderen, zodat je fotobibliotheek niet gevuld wordt met onnodige schermfoto’s. De vervelende functie van iOS 26 heeft dus ook een voordeel, want je bepaalt bij iedere schermafbeelding of deze moet worden opgeslagen of niet.

In de Foto’s-app zie je overigens in één oogopslag welke schermafbeeldingen je hebt bewaard. Onder ‘Verzamelingen > Mediatypen > Schermafbeeldingen’ worden alle screenshots in een apart album gezet. Het is verstandig om deze eens in de zoveel tijd door te kijken en overbodige schermfoto’s te verwijderen om opslagruimte te besparen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!