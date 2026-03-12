Deze nieuwe iPhone krijgt een functie die we niet eerder hebben gezien

Aankomende september brengt Apple een nieuwe iPhone uit die ook een compleet nieuwe functie krijgt – dit is wat je ervan kunt verwachten.

Deze iPhone krijgt een nieuwe functie

We doelen op de eerste vouwbare iPhone van Apple die dit najaar op de markt komt. Mark Gurman van Bloomberg heeft nieuwe informatie gedeeld over hoe de interface zal werken. Het lijkt erop dat je met de iPhone Fold (of hoe Apple de nieuwe iPhone ook gaat noemen) twee apps naast elkaar kunt gebruiken.

De iPhone Fold draait waarschijnlijk net als de iPhone 18 Pro op iOS 27, dat Apple in juni tijdens de WWDC presenteert. Apple zal specifieke softwarefuncties van de iPhone Fold dan nog niet prijsgeven, maar Gurman geeft ons wel alvast een voorproefje van wat we kunnen verwachten. Zo worden de naast elkaar geplaatste apps waarschijnlijk gecombineerd met een iPad-achtige lay-out. Dat is iets wat op bestaande iPhones slechts gedeeltelijk wordt aangeboden in landschapsmodus. Gurman zegt over de Fold:

“The product — Apple’s long-awaited entry into the category — will feature an interior foldable display roughly the size of an iPad mini, according to people with knowledge of the matter. There also will be an external screen that’s about the size of the display on a small iPhone.” “Het product — Apple’s langverwachte debuut in deze categorie — zal volgens bronnen met kennis van zaken worden uitgerust met een vouwbaar scherm aan de binnenkant dat ongeveer zo groot is als een iPad mini. Daarnaast is er een extern scherm dat ongeveer even groot is als het scherm van een kleine iPhone.”

Gurman zegt ook dat het vouwbare ontwerp met een bredere beeldverhouding dan bestaande vouwbare smartphones twee voordelen heeft. Ten eerste is dat het bekijken van video’s. Ten tweede is dat het aanpassen van bestaande iPhone-apps voor het nieuwe apparaat.

“Apple is developing new iOS app layouts and revamping its core iPhone programs to add sidebars along the left edge of the screen, similar to many of its iPad apps. Developers will also be able to adapt their iPhone software for the new interface, which will use proportions similar to an iPad in landscape mode.” “Apple ontwikkelt nieuwe lay-outs voor iOS-apps door zijbalken aan de linkerkant van het scherm toe te voegen, vergelijkbaar met veel iPad-apps. Ontwikkelaars kunnen hun iPhone-software ook aanpassen aan de nieuwe interface, die vergelijkbare verhoudingen gebruikt als een iPad in landschapsmodus.”

Het rapport zegt echter ook dat de iPhone Fold geen iPad-apps ondersteunt. De iPhone krijgt geen echt venstersysteem zoals de iPad mini, die ongeveer even groot is.

Design van de iPhone Fold

Eerder deze week verschenen er online 3D-ontwerpbestanden die een voorproefje geven van de hardware. Het ontwerp heeft een cameraplatform dat lijkt op dat van de iPhone Air, behalve dat er twee camera’s zijn in plaats van één. De iPhone is afgerond aan twee hoeken en vierkant aan de andere twee hoeken, waar het scharnier zich bevindt. Een stip in de linkerbovenhoek geeft aan waar de camera aan de voorkant komt.

Een andere afbeelding toont de buitenkant van de iPhone in zowel geopende als gesloten vorm, met het buitenscherm in beeld. Gurman gaat in op enkele van deze details in het laatste Bloomberg-rapport over de geruchten rond de iPhone Fold. Wil je niets missen van de aankomende iPhone Fold? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!