Zien: zo ziet het ontwerp van de compleet nieuwe iPhone Fold eruit

Er gaan al lange tijd geruchten rond over het ontwerp van de aankomende iPhone Fold, maar nu is er voor het eerste een afbeelding gelekt.

Dit is het ontwerp van de iPhone Fold

Apple zal naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar een geheel nieuwe iPhone met een vouwbaar scherm aankondigen. Hoewel er al regelmatig afbeeldingen zijn gecreëerd van hoe het ontwerp van die iPhone Fold eruit zou kunnen zien, is er nu voor het eerst daadwerkelijk een afbeelding gelekt. Sonny Dickson heeft op X namelijk 3D CAD-rendering bestanden gedeeld van het vermoedelijke ontwerp van de Fold.

Zo ziet het eruit

Het X-bericht van Dickson bevat twee afbeeldingen. Beide plaatjes lijken de achterkant van de iPhone Fold te tonen met een ontwerp dat overeenkomt met de geruchten over de hardware-specificaties tot nog toe. Het ontwerp bevat een camera-platform dat lijkt op dat van de iPhone Air, behalve dan dat er twee camera’s zijn in plaats van één. De iPhone is ook afgerond aan twee hoeken en vierkant aan de andere twee hoeken, waar het scharnier zich zou bevinden.

De afbeeldingen van het ontwerp lijken de lay-out van de iPhone Fold in geopende vorm te tonen, met een stip in de linkerbovenhoek voor de camera aan de voorzijde. De andere afbeelding toont de buitenkant van de telefoon in zowel geopende als gesloten vorm, met het buitenste scherm in beeld.

Dit is de tijd van het jaar waarin iPhone-ontwerpbestanden wel vaker online verschijnen. In dit geval weerspiegelen de bestanden ook wat recente geruchten beweren over de nog niet uitgebrachte iPhone. Het is daarom aannemelijk dat het ontwerp van de iPhone Fold er inderdaad zo uit komt te zien.

De iPhone Fold verschijnt in september

We moeten nog wel even geduld hebben, want we verwachten de iPhone Fold in september van dit jaar. Apple brengt dan waarschijnlijk ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max uit. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!