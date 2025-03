iPad 2025 prijzen: zo weinig betaal je voor de goedkoopste iPad

Apple heeft een nieuwe generatie van de iPad uitgebracht! Opvallend is dat Apple de prijzen van de iPad in 2025 heeft verlaagd. Zo weinig betaal je!

iPad 2025

De iPad 2025 is aangekondigd! Apple heeft de elfde generatie van de iPad onthuld op dinsdag 4 maart 2025. Het is voor het eerst in drie jaar dat de reguliere iPad is vernieuwd, maar het gaat om een kleine update. De tablet draait op de A16 Bionic-chip, terwijl de vorige generatie van de iPad het nog moest doen met de A14 Bionic-chip. Daarnaast komt de nieuwe iPad standaard met twee keer zoveel opslagruimte.

Waar de iPad 2022 nog standaard 64 GB aan opslagruimte had, is dat bij de iPad 2025 maar liefst 128 GB. Dat is niet terug te zien aan de prijs, want Apple heeft de startprijzen van de iPad in 2025 juist gelijk gehouden. Een opvallende keuze, omdat de tablet juist een betere processor en meer opslagruimte heeft gekregen. Ben je benieuwd hoeveel je nu voor de goedkoopste iPad betaalt? Wij zetten de prijzen voor je onder elkaar.

Lagere prijzen

Voor de aankondiging van de iPad 2025 was het de verwachting dat het toestel de startprijzen van de iPad 2022 zou overnemen. Dat blijkt niet het geval, want de iPad 2025 is goedkoper dan zijn voorganger. Waar je voor de iPad 2022 met 256 GB 579 euro betaalde bij Apple, is dat bij de iPad 2025 met evenveel opslagruimte nog maar 539 euro. Dit zijn alle officiële startprijzen van de iPad 2025 bij Apple:

iPad 2025 128 GB: 409 euro ;

; iPad 2025 256 GB: 539 euro ;

; iPad 2025 512 GB: 789 euro.

De iPad 2025 komt standaard met 128 GB aan opslagruimte, terwijl dat bij de iPad 2022 64 GB is. Dat is niet terug te zien aan de prijzen, waardoor je bij de iPad 2025 voor hetzelfde geld dubbel zoveel opslagruimte krijgt. De tablet is dit jaar voor het eerst beschikbaar met 512 GB opslag, deze optie was voorheen exclusief voor de iPad Air, iPad Pro en de iPad mini. Voor meer opslagruimte hoef je nu dus niet meer over te stappen naar een duurdere iPad.

Release van de iPad 2025

Apple heeft verder weinig veranderingen doorgevoerd bij de iPad 2025. De tablet heeft opnieuw een usb-c-poort, 11-inch Liquid Retina-display en is beveiligd met Touch ID. De iPad 2025 werkt met de eerste generatie van de Apple Pencil en met de Apple Pencil met usb-c. De A16 Bionic-chip heeft geen ondersteuning voor Apple Intelligence, waardoor de iPad later niet wordt uitgebreid met deze functies.

Apple heeft de iPad 2025 op dinsdag 4 maart aangekondigd. De voorverkoop van de tablet is inmiddels begonnen, maar de iPad is nog niet in de winkels verkrijgbaar. Op woensdag 12 maart verschijnt de nieuwe iPad in de winkels, net als de nieuwe iPad Air. Het is de verwachting dat de prijzen van de iPad 2025 bij andere aanbieders al snel zullen dalen. Wil je niks missen van deze prijsdalingen? Bekijk dan de laagste prijzen in onze prijsvergelijker: