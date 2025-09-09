iPhone 16 nu met hoge korting tijdens de Volop Voordeel Weken!

iPhone 17 officiële prijzen: zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2025

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
9 september 2025, 20:21
4 min leestijd
Apple heeft de iPhone 17 aangekondigd! Benieuwd hoeveel je gaat betalen voor de nieuwe iPhone? Dit zijn de officiële prijzen van de iPhone 17.

iPhone 17 prijzen

De nieuwe iPhones van 2025 zijn gepresenteerd! Apple heeft de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uitgebracht. Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe functies én betere camera’s. Dat is gelukkig niet terug zien in de prijs, want de iPhone 17 behoudt dezelfde startprijs als de iPhones van voorgaande jaren. De iPhone 17 Pro is wel duurder geworden. Ben je van plan om de nieuwe iPhone te halen? Zoveel kosten de nieuwe iPhones in 2025:

iPhone 17:

  • 256 GB: 969 euro
  • 512 GB: 1.219 euro

iPhone Air:

  • 256 GB: 1.229 euro
  • 512 GB: 1.479 euro
  • 1 TB: 1.729 euro

iPhone 17 Pro:

  • 256 GB: 1.329 euro
  • 512 GB: 1.579 euro
  • 1 TB: 1.829 euro

iPhone 17 Pro Max:

  • 256 GB: 1.479 euro
  • 512 GB: 1.729 euro
  • 1 TB: 1.979 euro
  • 2 TB: 2.479 euro

Ter vergelijking, dit waren in 2024 beginprijzen van de iPhone 16-serie bij Apple:

Apple heeft de beginprijs bij de iPhone 17 Pro verhoogd, in vergelijking met de startprijs van de iPhone 16 Pro in 2024. Daar krijg je wél meer voor terug, want de iPhone 17 Pro komt standaard met 256 GB aan opslagruimte. Bij de iPhone 16 Pro was dat nog 128 GB, maar Apple heeft dit bij de iPhone 17 Pro verdubbeld. De iPhone 17 komt eveneens standaard met 256 GB, maar die startprijs is wél hetzelfde gebleven in vergelijking met de iPhone 16.

iPhone 17 kleuren

Grote verbeteringen

Apple heeft grote verbeteringen doorgevoerd bij de iPhone 17-serie. Met de iPhone Air is voor het eerst in jaren een compleet nieuwe iPhone verschenen. Het gaat om de dunste iPhone ooit, met een ‘dikte’ van slechts 5,6 millimeter. Apple brengt dit jaar dus geen iPhone 17 Plus uit, in plaats daarvan verschijnt de iPhone Air. De telefoon draait op een nieuwe processor en beschikt over een 48-megapixelcamera.

Daarnaast hebben ook de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max grote verbeteringen gekregen. De camera’s van alle toestellen zijn verbeterd en bij alle iPhones zien we nieuwe processors. Het maken van foto’s en video’s gebeurt in veel hogere kwaliteit met de iPhone 17-serie. De grotere accu gaat probleemloos een hele dag mee, zeker in combinatie met de energiezuinigere processor.

iPhone 17 Pro camerasysteem

Release van de iPhone 17

Apple heeft alle nieuwe functies en de prijzen van de iPhone 17 aangekondigd tijdens het ‘Awe Dropping’-evenement, maar je kunt de nieuwe iPhones nog niet bestellen. De voorverkoop van de iPhone 17-serie gaat op vrijdag 12 september 2025 van start. Die middag kun je de nieuwe iPhones vanaf 14.00 uur (Nederlandse tijd) bestellen. Ben je van plan om de iPhone 17 te halen? Dan is het aan te raden om de iPhone al in de pre-order te bestellen, zodat je niet te maken hebt met lange levertijden.

De nieuwe iPhones verschijnen een week later in de winkels, dat gebeurt op vrijdag 19 september. Dat is ook de dag dat de iPhone 17 bij je thuis wordt afgeleverd, als je hem eerder in de pre-order hebt besteld. Ben je enthousiast over de iPhone 17 en wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent van de start van de pre-order en van de officiële verkoop:

