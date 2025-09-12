iPhone Air pre-order van start: zo heb je hem als eerste in huis

De iPhone Air is een gloednieuwe creatie uit de stal van Apple en is de dunste iPhone ooit. Heb jij daar wel interesse in? Let dan goed op, want dit is waar je hem zo snel mogelijk in huis haalt.

iPhone Air pre-order gaat beginnen

Afgelopen week kwam Apple met nieuwe producten. Er waren nieuwe Apple Watches en er zijn maar liefst vier nieuwe iPhones. Een daarvan is écht nieuw, want het Plus-model heeft plaats gemaakt voor de iPhone Air: de dunste iPhone ooit.

De pre-order gaat op 12 september om 14.00 uur van start bij alle webwinkels. Wil jij jouw nieuwe iPhone Air zo snel mogelijk in huis hebben, wees er dan snel bij. We zien vanuit het verleden dat levertijden direct razendsnel oplopen en dan kan het meer dan zes weken duren voor je jouw nieuwe telefoon in handen hebt. De officiële release is op vrijdag 19 september en de eerste iPhones zullen dan bezorgd worden. Hieronder lees je waar je jouw iPhone Air kan bestellen.

Pre-order hier de iPhone Air

De iPhone Air is de dunste iPhone ooit. Hij heeft namelijk een dikte van slechts 5,6 millimeter. Hierdoor is wel wat minder ruimte voor andere functies, zoals een uitgebreide camera. Daarom is gekozen voor een enkele 48 megapixelsensor. Verder is aan de binnenkant dezelfde krachtige A19 Pro-chip te vinden als de 17 Pro (Max) heeft. Alle taken worden daardoor snel en soepel uitgevoerd.

Je haalt hem in huis vanaf 1229 euro, maar met een abonnement bespaar je nu al op de toestelkosten.

Wil je hem toch het liefste als los toestel bestellen? Dan kan dat bij onderstaande partijen. Hier is de prijs

iPhone Air voor zakelijk gebruik en profiteer van extra voordelen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Je kunt namelijk btw aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal minder kwijt bent voor je smartphone.

