iPhone 17 Air wordt duurder voor Apple (en dus ook voor jou)

Volgens geruchten wordt de iPhone 17 Air voor Apple erg duur om te producten en dat is slecht nieuws. Dat betekent dat de iPhone 17 Air voor gebruikers ook duurder wordt.

iPhone 17 Air

De verwachtingen voor de nieuwe iPhones zijn hooggespannen, want het lijkt erop dat Apple in 2025 een compleet nieuw model gaat uitbrengen. De iPhone 16 Plus maakt volgend jaar plaats voor de iPhone 17 Air, dat Apple’s eerste Air-model bij de iPhone wordt. Geruchten hebben inmiddels veel verklapt over de nieuwe uitvoering, waardoor het al duidelijk is dat de iPhone 17 Air veel dunner wordt dan bijvoorbeeld de iPhone 16 Pro.

De iPhone 17 Air wordt zelfs de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts zes millimeter. Ter vergelijking: de iPhone 16 Pro is 8,25 millimeter dik. Om de behuizing dunner te maken werkt Apple aan een eigen 5G modem, dat de huidige variant moet vervangen. Ontwerpers bij Apple zouden namelijk hebben geklaagd over het modem van Qualcomm, dat in de iPhone 16 te vinden is. De medewerkers vinden dat de hardware teveel ruimte in beslag neemt.

Apple werkt aan nieuw modem

Om dit probleem op te lossen heeft Apple een eigen modem ontworpen onder de codenaam Sinope. Het nieuwe onderdeel is veel kleiner en energiezuiniger. Het is de verwachting dat we Apple’s eigen kleinere modem bij de iPhone 17 Air zullen zien, waardoor er meer ruimte overblijft in de behuizing. Die ruimte gebruikt Apple voor het herplaatsen van onderdelen om het toestel veel dunner te maken.

Het ontwikkelen van een nieuw modem heeft Apple jaren gekost. Het bedrijf heeft miljarden geïnvesteerd in het onderdeel, om de hardware van Qualcomm volledig te vervangen in de iPhone. Dat is ook de reden dat de iPhone 17 Air zo duur is om te produceren, want Apple heeft er een volledig nieuw modem voor moeten ontwikkelen. Mogelijk zien we deze hoge kosten ook terug in de prijs, waardoor de iPhone 17 Air duurder wordt dan de iPhone 16 Plus.

iPhone 17 Air wordt duurder

Er is nog veel onduidelijk over de definitieve prijs van de iPhone 17 Air, mogelijk is die bij Apple zelf ook nog niet bekend. De kans is in ieder geval groot dat de startprijs hoger gaat zijn dan we nu bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zien. Je krijgt de iPhone 16 Plus bij Apple vanaf 1119 euro. Als de geruchten kloppen wordt de iPhone 17 Air dus duurder dan deze beginprijs. Eerder werd zelfs voorspeld dat de iPhone 17 Air de duurste iPhone ooit wordt.

Toch lijkt de kans klein dat de iPhone 17 Air duurder wordt dan de iPhone 17 Pro Max. Het Air-model krijgt minder geavanceerde specificaties, zo beschikt het toestel over slechts één 48-megapixelcamera en de A19-chip. Apple zal niet meer geld vragen voor een iPhone met minder functies, waardoor de telefoon in ieder geval goedkoper wordt dan de iPhone 17 Pro Max. Dat betekent dat de prijs van de iPhone 17 Air tussen de 1119 euro en de 1479 euro zal liggen. Pas in september weten we de definitieve prijs, want dan kondigt Apple de iPhone 17-serie officieel aan.