iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Bekijk actie

iPhone Air 2 wordt stukken beter, dankzij twee grote vernieuwingen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
19 december 2025, 14:04
2 min leestijd
iPhone Air 2 wordt stukken beter, dankzij twee grote vernieuwingen

De eerste iPhone Air was geen succes. Maar Apple gaat bij de iPhone Air 2 een paar zaken veranderen waardoor hij wél populair wordt.

Lees verder na de advertentie.

iPhone Air 2 wordt stukken beter, dankzij twee grote vernieuwingen

Ondanks dat de iPhone Air zeker geen slecht toestel was, sloeg hij niet aan bij het grote publiek. Dat de smartphone heel dun was leek niet interessant genoeg om het toestel te kopen.

jaar iPhone air

De adviesprijs hielp ook zeker niet mee. De iPhone 17 Air was bij de release 1229 euro. Dat scheelde zo’n 260 euro met de prijs van een reguliere iPhone 17 (die nu inmiddels al voor € 959,- te krijgen is). En koos je voor de iPhone 17 Pro, dan was je ‘maar’ 100 euro duurder uit dan de prijs van een iPhone Air.

Volgens geruchten is Apple nu van plan om de iPhone Air opnieuw te ontwerpen. Het bedrijf overweegt nu om een tweede camera toe te voegen en de prijs wat te verlagen, zodat meer mensen hem willen kopen.

iPhone Air review: slank in design, maar dik in orde

iPhone Air review: slank in design, maar dik in orde

Lees verder

We hopen dat Apple dit inderdaad van plan is, want zoals je in onze iPhone Air-review kon lezen waren we best tevreden over het toestel. Maar we vonden wel dat de camera (en de batterijduur) nog best een upgrade konden gebruiken. Daarnaast vonden we ook de prijs wat aan de hoge kant. Wanneer je Apple inderdaad al deze problemen gaat verhelpen, dan zou de iPhone Air 2 best een grote hit kunnen worden.

iPhone Air kopen

Heb jij geen zin om te wachten op de nieuwe iPhone Air 2? En wil je nu de dunste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft? Dan heb je geluk, want de Air is inmiddels wat goedkoper te krijgen. Check daarvoor ons iPhone Air-prijsoverzicht, want dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

Vaak ben je overigens met een abonnement nog wat goedkoper uit. Check daarvoor onderstaande aanbiedingen.

Apple iPhone Air deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone Air

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 46,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 46,21

Bekijk bij Belsimpel
Odido

Apple iPhone Air

150 min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 37,50 p/m

Eenmalig toestel € 271,00

Gemiddeld p/m: € 49,00

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone

Apple iPhone Air

150 min of 150 sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 54,50 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 54,71

Bekijk bij Belsimpel
KPN
Vergelijk alle Apple iPhone Air abonnementen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone Air

Bekijk ook

Screenprotector op je iPhone 17 plakken: dat kun je soms maar beter níét doen

Screenprotector op je iPhone 17 plakken: dat kun je soms maar beter níét doen

5 december 2025

iPhone Fold toch niet zo duur (en zelfs dunner dan de Air)

iPhone Fold toch niet zo duur (en zelfs dunner dan de Air)

20 november 2025

iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

17 november 2025

Apple heeft de opvolger van de iPhone Air voorlopig uitgesteld

Apple heeft de opvolger van de iPhone Air voorlopig uitgesteld

11 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone Air
Apple iPhone Air

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren