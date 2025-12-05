Screenprotector op je iPhone 17 plakken: dat kun je soms maar beter níét doen

De iPhone 17 heeft een prachtig nieuw scherm, maar dan moet je er géén screenprotector op plakken. Maar waarom niet?



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een screenprotector op je iPhone 17 kun je soms maar beter níét doen

Als je net een nieuwe iPhone 17 hebt gekocht, is de verleiding groot om er meteen een screenprotector op te plakken. Je wilt je kostbare scherm natuurlijk beschermen tegen krassen of vallen. Maar soms kun je dat maar beter níét doen. Een standaard screenprotector kan de nieuwe antireflecterende coating van de iPhone 17 vrijwel volledig tenietdoen.

De iPhone 17 is uitgerust met wat Apple ‘Ceramic Shield 2’ noemt aan de voorkant. Het sterke glas is beter bestand tegen krassen, en volgens Apple is dat zelfs tot 3x beter dan eerdere displays.

Maar Ceramic Shield 2 heeft nog een ander voordeel. Het zorgt er ook voor dat het scherm minder reflecteert bij fel licht. Volgens een test van de website Astropad zorgt die coating voor zo’n 50 procent minder reflectie in vergelijking met de vorige iPhone-generatie.

Dat is mooi, zou je denken, maar waar ze ook achterkwamen is dat die antireflecterende eigenschap vervalt zodra je een standaard screenprotector op je iPhone 17 plakt. De spiegeling met een screenprotector is zelfs nog iets erger dan de standaardreflectie van het scherm bij een iPhone 16 Pro.

Je hoeft nou niet meteen je screenprotector van je iPhone 17 te trekken als je er een op hebt zitten. Laat hem maar lekker zitten als je regelmatig je iPhone met je sleutels in je broekzak stopt. Maar houdt er dus wel rekening mee dat het scherm iets meer kan spiegelen zonder zo’n protector.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er zijn natuurlijk screenprotectors met een antireflecterende laag, zoals deze van Upscreen. Maar die zijn vaak net iets duurder. Toch is het slim om daar wel rekening mee te houden als je graag een screenprotector op je iPhone 17 plakt.

iPhone 17 kopen

Heb je nog een iPhone 17? En ben je eigenlijk wel op zoek naar een nieuwe iPhone? Check dan de onderstaande deals voor de beste prijzen! Houd er ook rekening mee dat je met een abonnement vaak nog wat goedkoper uit bent!