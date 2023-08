iPhone 15: dit zijn alle kleuren (maar een gewilde kleur is weg)

De volgende iPhone komt er heel snel aan, maar in welke kleuren kun je Apple’s smartphone straks kopen? Wij vertellen je wat alle kleuren van de iPhone 15 zijn én welke populaire kleur er niet meer is.

iPhone 15: dit zijn alle kleuren

Apple gaat waarschijnlijk op 12 september de iPhone 15 presenteren. Er komen vier nieuwe iPhones: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max (die in de wandelgangen ook de iPhone 15 Ultra wordt genoemd).

In het verleden kwamen de iPhones in vijf kleuren, met een extra kleur die zo’n half jaar later verscheen om de verkopen een boost te geven. Denk bijvoorbeeld aan de groene iPhone 13 en de gele iPhone 14.

iPhone 15 (Plus) kleuren

Waarschijnlijk gaat Apple dit jaar de iPhone weer in vijf kleuren uitbrengen. Welke kleuren dit zijn en hoe we dit weten? Op gelekte foto’s zijn de nieuwe oplaadkabels van de iPhone 15 te zien en die hebben nu voor het eerst allemaal een kleurtje.

Als we dus naar de kabels kijken weten we nu al alle kleuren van de iPhone 15 (Plus). Dat zijn:

Middernacht (zwart);

Sterrenlicht (wit);

Geel;

Blauw;

Oranje of roze.

De oranje of roze kleur blijft nog even gissen. Er zijn eerder foto’s van kabels gelekt en daarop was de kleur wat meer roze dan oranje. Daarom is het nog niet duidelijk welke kleur het gaat worden. Het zou zelfs de koraalkleur kunnen worden die Apple eerder bij de iPhone XR had.

iPhone 15 Pro (Max) kleuren

Voor de Pro-modellen heeft Apple meestal vier kleuren in de line-up. Zo is de iPhone 14 in de kleuren paars, goud, zilver en zwart beschikbaar. Dit jaar krijgen de iPhones een nieuwe titanium frame, in plaats van een stalen rand. Om dit materiaal goed uit te laten komen introduceren ze een aantal nieuwe kleuren.

In plaats van paars komt Apple waarschijnlijk met een donkerblauwe kleur. Deze kleur lijkt veel op de blauwe iPhone 12 Pro, maar heeft wat meer grijstinten. Daarnaast komt er een zilvergrijze kleur en is zwart er ook dit jaar weer bij. Als laatste komt er ook een iPhone 15 met een natuurlijke titanium kleur. De geruchten wijzer erop dat de populaire kleur goud er dit jaar níét bij is. Alle kleuren van de iPhone 15 Pro (Max) zijn dus als volgt:

Donkerblauw;

Zilvergrijs;

Zwart;

Titanium.

