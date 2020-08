De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen tóch geen ProMotion-scherm met 120Hz-ververssnelheid. Apple zou de ‘vloeiende’ displays op het laatste moment hebben omgewisseld voor ‘normale’ schermen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: iPhone 12 Pro krijgt geen ProMotion-scherm

Dat claimt Ross Young, die met zijn bedrijf DSCC de markt voor smartphoneschermen analyseert. Volgens Young heeft Apple er op het laatste moment van afgezien om de beste (en duurste) iPhones van 2020 met zulke ‘vloeiende’ schermen uit te rusten.

De analist denkt dus dat het een kwestie van hardware is. Op social media wordt echter volop gespeculeerd dat het een softwarekwestie is. Apple zou na uitkomst van de toestellen een update uitbrengen waarmee je het ProMotion-scherm kunt activeren.

In het verleden pakte Apple het ook zo aan met de ECG-functie van de Apple Watch 4. Het slimme horloge uit 2018 had de benodigde hardware om hartfilmpjes te maken al aan boord, maar de functie werd pas later geactiveerd middels een watchOS-update.

Hoog, hoger, hoogst

De afgelopen jaren zetten smartphonefabrikanten steeds meer in op hogere ververssnelheden voor hun schermen. De onlangs onthulde Asus ROG Phone 3, een gamingsmartphone, heeft bijvoorbeeld een 144Hz-scherm. Dit betekent dat het display 144 keer per seconde ververst, wat hele vloeiende beelden oplevert.

Deze hoge ververssnelheid komt met name van pas tijdens het scrollen door instellingenmenu’s, het bekijken van animaties en als je bijvoorbeeld door social media bladert.

Afgelopen mei dook het gerucht op dat de iPhone 12 Pro (Max) een ProMotion-scherm zou krijgen. Deze techniek kennen we al van de iPad Pro. De huidige Apple-smartphones, zoals de iPhone 11 en iPhone 11 Pro, blijven op een ververssnelheid van 60Hz ‘steken’.

Op naar de iPhone 12

Dit najaar presenteert Apple waarschijnlijk vier nieuwe smartphones. Naast een instapmodel, de iPhone 12, zouden ook de iPhone 12 Pro, 12 Pro Max en iPhone 12 mini onthuld worden. Laatstgenoemde is een compleet nieuw model en schijnt qua schermgrootte tussen de nieuwe iPhone SE en iPhone 12 in te zitten.

Wil je meer weten over Apples nieuwe telefoons? Bekijk dan onderstaande video, waarin we je bijpraten over alles dat we van de iPhone 12 weten. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle aankondigingen die Apple dit najaar doet.