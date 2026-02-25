iPadOS 26 is véél populairder dan iPadOS 18 – hierdoor komt dat

Uit de App Store-statistieken van Apple blijkt dat iPadOS 26 populairder is dan iPadOS 18 – het wordt veel vaker en sneller geïnstalleerd.

iPadOS 26 is populairder dan iPadOS 18

Op 12 februari 2026 stond iPadOS 26 geïnstalleerd op 66 procent van alle iPads die in de laatste vier jaar zijn verkocht. Het stond daarnaast geïnstalleerd op 57 procent van alle actieve iPads wereldwijd. Ter vergelijking: iPadOS 18 stond op een vergelijkbaar moment op respectievelijk 63 en 53 procent van de iPads geïnstalleerd. En daar is een reden voor.

iPadOS 26 heeft namelijk grote vernieuwingen ten opzichte van vorige versie en dat maakt het al direct populairder. Apple noemde iPadOS 26 bij de release een van de meest uitgebreide updates tot nu toe. Zo is de interface vernieuwd en zijn er grote uitbreidingen voor Apple Intelligence. Deze verbeteringen maken iPadOS 26 veel interessanter voor gebruikers dan eerdere updates. En dit draagt ertoe bij dat meer mensen sneller willen updaten.

iPadOS 26 wordt bovendien door veel iPads ondersteund. Dat betekent dat er ook veel gebruikers zijn die kunnen updaten. Daarbij worden iPads vaak langer gebruikt dan iPhones. Ook scholen en bedrijven doen vaak meerdere jaren met iPads, die bij het uitkomen van iPadOS 26 allemaal tegelijk konden worden geüpdatet.

Drie weken later

De iPadOS 26-statistieken zijn overigens drie weken later gemeten dan die van iPadOS 18. Dat betekent dat alle mensen die in die drie weken de update nog hebben geïnstalleerd ook worden meegenomen in de statistieken. Dat vertekent het beeld misschien een beetje. Toch lijkt het er vooral op dat iPadOS 26 populairder is doordat het gewoon meer te bieden heeft dan iPadOS 18. Functies zoals verbeterde multitasking en diepere integratie van AI-features maken de update nou eenmaal aantrekkelijker voor een grote groep iPad-gebruikers.

