iOS 26.1 Release Candidate is uit (en brengt deze veranderingen)

Apple heeft iOS 26.1 Release Candidate vrijgegeven, voorafgaand aan de officiële release van de update. Dit zijn de aankomende veranderingen.

iOS 26.1 Release Candidate is de laatste versie voor bètatesters voordat de officiële release van iOS 26.1 voor het grote publiek wordt uitgebracht. We zetten de veranderingen voor je op een rij.

Liquid Glass-schakelaar

Het belangrijkste nieuws van iOS 26.1 is de Liquid Glass-schakelaar. Apple voegt de optie toe zodat je kunt kiezen tussen transparant (het huidige ontwerp in iOS 26) en getint. De getinte optie vermindert de transparantie achter onder meer meldingen en tabbladen. Andere visuele elementen van Liquid Glass, zoals optionele transparante app-pictogrammen, zijn nog steeds aanwezig.

De schakelaar is op de iPhone en iPad te vinden in Instellingen > Scherm en helderheid > Liquid Glass. Het is een aanvulling op de reeds bestaande instellingen ‘Verhoog contrast’ en ‘Maak minder doorzichtig’ onder Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte.

Camera openen met veeg op het vergrendelscherm

iOS 26.1 heeft een tweede nieuwe schakelaar. Voor het eerst sinds jaren is het mogelijk om de veegbeweging waarmee je de camera kunt openen vanaf het vergrendelscherm uit te schakelen. De nieuwe schakelaar is te vinden in Instellingen > Camera.

De functie begon als een veegbeweging omhoog en werd later in iOS 10 een veegbeweging vanaf de rechterkant naar links. Vanaf de iPhone X heeft Apple ook standaard snelkoppelingen voor de zaklamp en de camera op het vergrendelscherm toegevoegd.

Nieuwere iPhones hebben ook nog de cameraregelaar, waarmee je de camera op een derde manier kunt starten. Daarvoor was het ook al mogelijk met de actieknop. De veegoptie blijft wel bestaan, maar door deze in Instellingen uit te schakelen, voorkom je dat je per ongeluk veegt en de camera opent.

En verder …

Overige veranderingen in iOS 26.1 Release Candidate hebben betrekking op Apple Intelligence, AirPods Live Vertalingen, Apple TV en iPad Slide Over.

Apple Intelligence biedt nu ondersteuning voor Chinees (traditioneel), Deens, Nederlands, Noors, Portugees (Portugal), Zweeds, Turks en Vietnamees.

AirPods Live Vertalingen voegt ondersteuning toe voor Chinees (vereenvoudigd en traditioneel Mandarijn), Italiaans, Japans en Koreaans. De functie werd gelanceerd met iOS 26 op de AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4 met ondersteuning voor Amerikaans en Brits Engels, Frans, Duits, Portugees (Brazilië) en Spaans (Spanje).

Apple verandert de naam van zijn streamingdienst Apple TV+ naar gewoon Apple TV. Volgens Apple gaat deze naamsverandering gepaard met een levendige nieuwe identiteit. Het eerste teken van levendigheid is het nieuwe pictogram voor de Apple TV-app.

De app Instellingen krijgt een nieuwe sectie ‘Local Capture‘ onder ‘Algemeen’. Met deze instelling kunt je wijzigen waar lokale opnamebestanden worden opgeslagen.

iOS 26.1 voegt ook veegbewegingen toe voor het uitschakelen van een alarm en het wijzigen van nummers in de Muziek-app en nog veel meer.

iOS 26.1

Nu de iOS 26.1 Release Candidate is uitgebracht, verwachten we de officiële versie voor het grote publiek over een week. Wil je er niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wij houden je dan automatisch op de hoogte!