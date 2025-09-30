Apple brengt iOS 18.7.1 uit (en die update is belangrijker dan je denkt)

Apple heeft weer een update uitgebracht! Het gaat met iOS 18.7.1 om een belangrijke update voor de iPhone. Dit is waarom.

iOS 18.7.1

Op maandag 29 september heeft Apple een reeks updates uitgebracht! De eerste tussentijdse softwareversie van iOS 26 is verschenen, waardoor gebruikers met iOS 26 kunnen bijwerken naar iOS 26.0.1. Helaas hebben niet alle toestellen ondersteuning voor iOS 26, die blijven steken op iOS 18. Voor die iPhones is op maandag 29 september eveneens een update uitgebracht, want iOS 18.7.1 is beschikbaar.

Met de tussentijdse updates van iOS 18 komen geen nieuwe functies meer naar je iPhone. In plaats daarvan richt Apple zich op het verbeteren van de software en het oplossen van problemen. Dat is ook met iOS 18.7.1 het geval, die vooral bedoeld is om de beveiliging van het apparaat op orde te houden. Het is daarom aan te raden om de nieuwe softwareversie zo snel mogelijk te installeren, want er worden belangrijke problemen met de beveiliging van de iPhone verholpen.

Beveiligingsproblemen

Apple heeft inmiddels aangegeven welke problemen er met iOS 18.7.1 worden opgelost. In iOS 18.7 kunnen bepaalde lettertypes ervoor zorgen dat applicaties vastlopen of zelfs stoppen met werken. Deze lettertypes kunnen ook fouten in het geheugen van de iPhone veroorzaken, waarmee het toestel kwetsbaar wordt voor kwaadaardige bestanden. Zo kan een dergelijk lettertype opzettelijk gebruikt worden om de controle over je iPhone te krijgen of je gegevens te stelen.

Dit beveiligingsprobleem wordt opgelost in iOS 18.7.1. De kans is groot dat Apple nog meer softwarefouten verhelpt, maar deze uit veiligheidsredenen niet noemt in de beschrijving van de update. Wanneer Apple beveiligingsproblemen uitlegt in deze beschrijving, worden ze bekend bij het grote publiek. Op die manier kan er sneller misbruik gemaakt worden van de kwetsbaarheden in de software. Het is daarom aan te raden om de nieuwe softwareversie direct te installeren.

iOS 18.7.1 nu beschikbaar

Apple heeft iOS 18.7.1 uitgebracht voor alle gebruikers, waardoor je de nieuwe softwareversie nu kunt installeren. Je vindt de update op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Het is verstandig om de update zo snel mogelijk te installeren, zeker nu Apple de beveiligingsproblemen heeft bekendgemaakt. Met de nieuwe softwareversie weet je zeker dat je iPhone niet meer kwetsbaar is voor deze problemen.

Zie je iOS 18.7.1 niet? In dat geval is de kans groot dat je al hebt geüpdatet naar iOS 26. De softwareversie is alleen beschikbaar voor gebruikers die iOS 26 nog niet hebben geïnstalleerd. Dat zijn voornamelijk gebruikers met een iPhone zonder ondersteuning voor iOS 26, of gebruikers die bewust nog niet naar iOS 26 zijn overgestapt.