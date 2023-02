Opinie: De goedkoopste Mac mini is voor de meeste mensen meer dan genoeg

Ben je op zoek naar een nieuwe desktopcomputer van Apple? Dan kun je het jezelf behoorlijk duur maken. Maar dat is helemaal niet nodig, want de goedkoopste Mac mini is meer dan genoeg.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De goedkoopste Mac mini is meer dan genoeg

Apple heeft zijn lijn met Mac mini’s eindelijk ververst, met een aantal verrassingen. Zo kun je niet alleen kiezen uit een model met een M2-chip, maar ook eentje met een M2 Pro.

De grootste plotwending is echter dat de prijs omlaag is gegaan. Terwijl alles in de wereld duurder wordt, is de nieuwe Mac mini met M2-chip 80 euro goedkoper dan de vorige Mac mini met M1-chip.

Ben je nu in de markt voor een nieuwe desktopcomputer en wil je macOS draaien, wat echt een aanrader is als je ook een iPhone gebruikt, dan heb je verschillende opties bij Apple. Je kunt kiezen uit een Mac Pro, iMac, Mac Studio en een Mac mini.

Een nieuwe Mac mini met M2-chip is vanaf 719 euro verkrijgbaar, wat het de goedkoopste Mac-desktopcomputer op de markt maakt. Een iMac begint vanaf 1569 euro, een Mac Studio vanaf 2328,85 euro een Mac Pro koop je vanaf 6498,95 euro.

Mac mini 2023: kleine computer met veel power

Dat is nogal een verschil in prijs, maar die kleine, goedkope Mac mini is voor de meeste mensen meer dan genoeg. Zeker met de nieuwe M2-chips zijn deze kleine computers razendsnel. De meesten gebruikers zullen voornamelijk de browser gebruiken, wat foto’s willen bewerken en wellicht hier en daar een game spelen. Dan is de Mac mini perfect. Je kunt met dit apparaatje zelfs 4k-video’s bewerken zonder dat het ding een zuchtje geeft.

De Mac Studio en zeker de Mac Pro moet je echt zien als computers voor de high-end gebruiker. Professionals die de hele dag door video’s in enorme resoluties bewerken of op een andere manier heel veel kracht nodig hebben.

De Mac mini is juist een ideale thuiscomputer, omdat hij weinig ruimte inneemt, stil is en een hoop kan. Zelfs als je thuis werkt en de hele dag achter de computer zit, loop je met de Mac mini waarschijnlijk niet tegen limieten aan.

En al die extra opties dan?

Waar je wel rekening mee moet houden is dat de versie van 719 euro echt een basisversie is met 8GB geheugen en 256GB opslag. Als je dat uitbreidt, dan stijgt de prijs behoorlijk. Toch is die upgrade niet zo belangrijk als je mogelijk denkt.

Het geheugen in een Mac mini is niet hetzelfde als in een pc met Windows erop. Sinds Apple zijn eigen chips gebruikt, de M1-chip en M2-chip, kan het geheugen veel sneller aangesproken worden dan normaal. Daardoor blijft een Mac (mini) met 8GB geheugen veel langer soepel draaien dan een pc of een oude Mac met 8GB geheugen.

Een upgrade naar 16GB is te overwegen als je bijvoorbeeld net net als ik aan het eind van de dag zo vijftig tabs open hebt staan, en je zeker wil zijn dat je Mac mini nog vele jaren meegaat.

Daarnaast moet je jezelf ook niet blind staren op de opslagruimte. Meer opslagruimte is fijn, maar omdat we tegenwoordig veel meer in de cloud werken is het lang niet altijd nodig. Muziek, series en films stream je en voor een klein bedrag per maand sla je een hoop op in iCloud. Merk je dat je het toch niet redt, dan kun je altijd nog een externe ssd aanschaffen. Dan ben je ook nog eens goedkoper uit dan een Apple-upgrade.

Niet vergeten: Scherm en toetsenbord

Daarnaast heeft de Mac mini natuurlijk wel een scherm, toetsenbord en muis nodig. Als je niets in huis hebt en je wil een volledige desktopcomputer halen, dan kan de iMac alsnog de slimmere optie zijn. Heb je echter al een scherm staan, of wil je meer flexibiliteit in de keuze voor een scherm? Dan is de Mac mini een topkeuze.

Mac mini 2023 kopen

De Mac mini 2023 is er dus in drie uitvoeringen. Het instapmodel met M2 heeft 256GB aan opslag, de meer uitgebreide variant heeft dubbel zoveel capaciteit tot zijn beschikking: 512GB.

De Mac mini met M2 Pro heeft minimaal 512 GB opslag. Voor het instapmodel betaal je 719 euro, de uitgebreide variant daarvan 949 euro. De M2 Pro versie gaat voor 1569 euro over de toonbank. Hij ligt sinds 24 januari officieel in de winkels.

