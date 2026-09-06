Ziggo voert wijzingen door: dit is er op 1 september 2026 veranderd

Maurice Snijders
Maurice Snijders
6 september 2026, 16:49
2 min leestijd
Ziggo voert wijzingen door: dit is er op 1 september 2026 veranderd

Klanten van Ziggo hebben sinds 1 september met een aantal veranderingen in het tv-aanbod te maken en dat is zowel goed als slecht nieuws.

Lees verder na de advertentie.

Ziggo voert wijzingen door per 1 september 2026

Als je sinds 1 september de televisie aanzet, kun je bij Ziggo een paar wijzigingen in het zenderaanbod tegenkomen. VodafoneZiggo breidt namelijk zowel het standaardpakket als het aanvullende aanbod uit. Tegelijkertijd verdwijnen twee publieke radiozenders uit het aanbod. We zetten alles voor je op een rij.

Bekijk het aanbod bij Ziggo

Crime+Investigation

ziggo 1 september

De opvallendste wijziging per 1 september bij Ziggo is de verhuizing van Crime+Investigation. De truecrimezender maakt vanaf vandaag onderdeel uit van TV Standard. Daardoor kunnen klanten met TV Start, TV Complete en TV Max de zender bekijken zonder dat ze daarvoor een aanvullend zenderpakket nodig hebben.

Crime+Investigation is te vinden op kanaal 122 en draait volledig om waargebeurde misdaadverhalen. Je krijgt onder meer reconstructies en verhalen van rechercheurs, deskundigen en onderzoekers te zien. Programma’s als Homicide Hunter en Green Eyed Killers behoren tot het aanbod. Vanaf 8 september komt daar bovendien Staged: Deadly Deception bij.

Lees verder na de advertentie.

Qmusic

Ook voor muziekliefhebbers is er sinds 1 september iets veranderd bij Ziggo. Qmusic Kijk Live wordt vanaf 1 september toegevoegd aan TV Zenders Plus en TV Max. De zender staat op kanaal 603.

qmusic

Via Qmusic Kijk Live kunnen kijkers rechtstreeks meekijken met de radiostudio. Bekende dj’s zoals Mattie Valk, Marieke Elsinga, Domien Verschuuren en Bram Krikke zijn daardoor ook op televisie te zien. Daarnaast worden videoclips en bekende programmaonderdelen van Qmusic uitgezonden, waaronder Het Foute Uur, Het Geluid en de Qmusic Top 40.

Radiozenders

NPO Soul & Jazz stopt definitief en verdwijnt daardoor ook bij Ziggo. Daarnaast verdwijnt NPO Campus Radio vanaf vandaag van digitale televisie en DAB+. Die zender blijft overigens wel online beschikbaar via NPO Luister en de website van NPO Campus. Per saldo krijgt het Ziggo-aanbod dus nieuwe mogelijkheden, maar je moet ook afscheid nemen van twee publieke radiozenders.

Combineer Ziggo met Vodafone voor flinke kortingen

Wie Vodafone en Ziggo combineert, profiteert van extra voordeel. Heb je Ziggo Internet en sluit je daarnaast een Vodafone-abonnement af, dan krijg je als VodafoneZiggo-klant namelijk korting op je abonnementen. Zo kun je iedere maand tot wel 10 euro besparen op zowel je mobiele als vaste abonnement.

Dat is ook interessant als je een nieuwe iPhone 17 wilt aanschaffen. Vodafone biedt de iPhone 17-reeks aan in combinatie met een mobiel abonnement, waardoor je de aanschaf van een nieuwe iPhone kunt combineren met het maandelijkse voordeel van Vodafone en Ziggo. Zo haal je meer voordeel uit je abonnement én je nieuwe toestel.

Bekijk de iPhone 17 bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 bij Vodafone
Bekijk de iPhone 17 Pro bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 Pro bij Vodafone
Bekijk de iPhone 17 Pro Max bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 Pro Max bij Vodafone

Zo mis je niets van alle ontwikkelingen bij Vodafone & Ziggo

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij VodafoneZiggo? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bronnen afbeeldingen: crimeandinvestigation, qmusic
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Providers Apple

Bekijk ook

Waarom je dit Nederlands Google Maps-alternatief móét proberen (iPhone-nieuws #36)

Waarom je dit Nederlands Google Maps-alternatief móét proberen (iPhone-nieuws #36)

4 september 2026

De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #36 2026)

De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #36 2026)

31 augustus 2026

Het scherm van de iPhone 18 Pro (Max) krijgt twee verbeteringen, dit zijn ze

Het scherm van de iPhone 18 Pro (Max) krijgt twee verbeteringen, dit zijn ze

4 september 2026

iPhone Ultra: dit zijn de laatste geruchten over Apple’s vouwbare iPhone voor het Apple event

iPhone Ultra: dit zijn de laatste geruchten over Apple’s vouwbare iPhone voor het Apple event

4 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren