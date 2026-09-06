Ziggo voert wijzingen door: dit is er op 1 september 2026 veranderd

Klanten van Ziggo hebben sinds 1 september met een aantal veranderingen in het tv-aanbod te maken en dat is zowel goed als slecht nieuws.

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Ziggo voert wijzingen door per 1 september 2026

Als je sinds 1 september de televisie aanzet, kun je bij Ziggo een paar wijzigingen in het zenderaanbod tegenkomen. VodafoneZiggo breidt namelijk zowel het standaardpakket als het aanvullende aanbod uit. Tegelijkertijd verdwijnen twee publieke radiozenders uit het aanbod. We zetten alles voor je op een rij.

Crime+Investigation

De opvallendste wijziging per 1 september bij Ziggo is de verhuizing van Crime+Investigation. De truecrimezender maakt vanaf vandaag onderdeel uit van TV Standard. Daardoor kunnen klanten met TV Start, TV Complete en TV Max de zender bekijken zonder dat ze daarvoor een aanvullend zenderpakket nodig hebben.

Crime+Investigation is te vinden op kanaal 122 en draait volledig om waargebeurde misdaadverhalen. Je krijgt onder meer reconstructies en verhalen van rechercheurs, deskundigen en onderzoekers te zien. Programma’s als Homicide Hunter en Green Eyed Killers behoren tot het aanbod. Vanaf 8 september komt daar bovendien Staged: Deadly Deception bij.

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Qmusic

Ook voor muziekliefhebbers is er sinds 1 september iets veranderd bij Ziggo. Qmusic Kijk Live wordt vanaf 1 september toegevoegd aan TV Zenders Plus en TV Max. De zender staat op kanaal 603.

Via Qmusic Kijk Live kunnen kijkers rechtstreeks meekijken met de radiostudio. Bekende dj’s zoals Mattie Valk, Marieke Elsinga, Domien Verschuuren en Bram Krikke zijn daardoor ook op televisie te zien. Daarnaast worden videoclips en bekende programmaonderdelen van Qmusic uitgezonden, waaronder Het Foute Uur, Het Geluid en de Qmusic Top 40.

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Radiozenders

NPO Soul & Jazz stopt definitief en verdwijnt daardoor ook bij Ziggo. Daarnaast verdwijnt NPO Campus Radio vanaf vandaag van digitale televisie en DAB+. Die zender blijft overigens wel online beschikbaar via NPO Luister en de website van NPO Campus. Per saldo krijgt het Ziggo-aanbod dus nieuwe mogelijkheden, maar je moet ook afscheid nemen van twee publieke radiozenders.

Combineer Ziggo met Vodafone voor flinke kortingen

Wie Vodafone en Ziggo combineert, profiteert van extra voordeel. Heb je Ziggo Internet en sluit je daarnaast een Vodafone-abonnement af, dan krijg je als VodafoneZiggo-klant namelijk korting op je abonnementen. Zo kun je iedere maand tot wel 10 euro besparen op zowel je mobiele als vaste abonnement.

Dat is ook interessant als je een nieuwe iPhone 17 wilt aanschaffen. Vodafone biedt de iPhone 17-reeks aan in combinatie met een mobiel abonnement, waardoor je de aanschaf van een nieuwe iPhone kunt combineren met het maandelijkse voordeel van Vodafone en Ziggo. Zo haal je meer voordeel uit je abonnement én je nieuwe toestel.

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