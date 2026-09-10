Hier scoor je als eerste de nieuwe Apple Watch Series 12 en Ultra 4

De nieuwe Apple Watch Series 12 en Ultra 4 komen eraan. Wil je een van deze nieuwe Apple Watches als eerste in huis hebben? Dan wil je weten wanneer de pre-order start en waar je ze kunt bestellen. In dit artikel zetten we alles voor je op een rij.

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Apple Watch Series 12 en Ultra 4 kopen? Hier bestel je ze als eerste

Apple heeft tijdens het grote Apple-event van 9 september 2026 de nieuwe Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 aangekondigd. Beide modellen zijn voorzien van de nieuwe S11-chip en een vernieuwd gezondheidssysteem met nauwkeurigere en frequentere hartslagmetingen. Ook introduceren ze nieuwe functies zoals Gereedheid en uitgebreidere gezondheidsinzichten.

Wil je een Series 12 of Ultra 4 bemachtigen? Dan hoef je niet lang te wachten: de pre-order is vandaag gestart en de eerste exemplaren worden vanaf 18 september 2026 geleverd. In dit artikel zetten we de belangrijkste vernieuwingen, prijzen, uitvoeringen en verkooppunten voor je op een rij.

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Apple Watch Series 12 bestel je hier

De Apple Watch Series 12 is de opvolger van de Series 11 en Apple heeft het horloge op verschillende punten verbeterd. Het ontwerp blijft grotendeels herkenbaar, terwijl de belangrijkste vernieuwingen vooral onder de motorkap zijn te vinden.

Een van de belangrijkste verbeteringen is de nieuwe S11-chip. Deze zorgt ervoor dat de Series 12 krachtiger en efficiënter is dan zijn voorganger. Ook heeft Apple de gezondheids- en fitnessfuncties verder uitgebreid. Zo beschikt het horloge over een vernieuwd Health Sensing System, met verbeterde optische en elektrische hartslagsensoren die gedurende de dag veel vaker metingen uitvoeren.

Ook op het gebied van het ontwerp heeft Apple geen grote veranderingen doorgevoerd. De Series 12 is verkrijgbaar in 42- en 46-millimeter en Apple introduceert daarnaast een nieuwe keramische uitvoering. Het horloge heeft verder een slanker ontwerp gekregen en is voorzien van een vernieuwd scherm dat beter afleesbaar is vanuit verschillende kijkhoeken.

De Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar vanaf 449 euro. Daarmee is het horloge even duur als zijn voorganger. De eerste exemplaren worden vanaf 18 september 2026 geleverd.

Apple Watch Series 12

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Apple Watch Ultra 4 bestel je hier

De Apple Watch Ultra 4 is de opvolger van de Ultra 3 en Apple heeft het horloge op verschillende punten verbeterd. Het herkenbare, robuuste ontwerp blijft grotendeels behouden, terwijl de belangrijkste vernieuwingen vooral onder de motorkap en op het gebied van gezondheid en fitness zijn te vinden.

Een van de belangrijkste verbeteringen is de nieuwe S11-chip, die de Ultra 4 krachtiger en energiezuiniger maakt. Ook zijn de gezondheids- en fitnessfuncties uitgebreid met een vernieuwde hartslagsensor en de nieuwe Readiness-functie. De batterijduur is verbeterd naar maximaal 50 uur.

Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde, met een 49mm titanium behuizing. De Apple Watch Ultra 4 is verkrijgbaar vanaf 899 euro, waarmee hij even duur is als zijn voorganger. De eerste exemplaren worden vanaf 18 september 2026 geleverd.

Apple Watch Ultra 4