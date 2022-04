‘Apple werkt samen met LG aan vouwbare schermen voor iPads en MacBooks’

Vouwbare iPads en MacBooks. Ze klinken misschien nog erg futuristisch, maar Apple is er druk mee bezig. Dat blijkt uit de laatste geruchten.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: vouwbare iPads en MacBooks op komst

Vouwbare schermen worden steeds toegankelijker. Samsung maakt nu al jaren zijn vouwbare Galaxy Z Fold– en Z Flip-smartphones. Steeds meer fabrikanten wagen zich aan de futuristische technologie. Volgens The Elec werkt Apple samen met LG aan vouwbare schermen, die bedoeld zijn voor toekomstige iPads en MacBooks.

De bron stelt dat LG binnenkort gloednieuwe 17-inch vouwbare 4K-oled-schermen aan HP levert, bestemd voor een opvouwbare notebook. LG’s expertise op het gebied van vouwbare OLED-schermen groeide de afgelopen jaren flink. HP is niet het enige bedrijf dat hier de vruchten van plukt; ook Apple gaat een samenwerking aan met LG. De fabrikanten werken namelijk aan vouwbare schermen voor toekomstige iPads en MacBooks.

De schermen zouden gemaakt zijn van ultradun glas. Hierdoor zijn de schermen evengoed relatief krasbestendig. Omdat vouwschermen flexibel zijn en daardoor vrij ‘zacht’, is krasbestendigheid bij veel concurrenten een probleem. Het bericht van The Elec komt overeen met eerdere uitspraken van bekende lekker Ross Young. Volgens hem werkt Apple aan all-screen-notebooks met vouwbare 20 inch-schermen.

Een iPad en een MacBook in één?

Volgens Young zouden deze vouwbare notebooks een geheel nieuwe productcategorie voor Apple kunnen vormen. Deze categorie bestaat uit producten die op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan een iPad en een MacBook in één, afhankelijk van hoe het scherm gevouwen is.

Wanneer we de eerste vouwbare apparaten van Apple gaan zien, is nog niet bekend. Volgens meerdere geruchten zal dit niet voor 2025 zijn – de kans is groot dat we geduld moeten hebben tot 2026 of 2027. Er gaan ook geruchten over een vouwbare iPhone. Details hierover zijn ook nog erg schaars.

Ben jij benieuwd naar Apples vouwbare toekomst? Wij in ieder geval wel – en we houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

