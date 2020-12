Apple zou volgend jaar een Apple TV met focus op gaming uit willen brengen. Een ontwerper laat in een concept zien hoe deze ‘Apple TV Pro’, met vernieuwde afstandsbediening en gamecontroller, eruit kan komen te zien.

Concept laat Apple TV Pro zien

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg brengt Apple volgend jaar een nieuwe Apple TV uit. De zakenkrant denkt dat de mediabox onder meer een frisse afstandsbediening en gamecontroller krijgt. Grafisch ontwerper Parker Ortolani heeft deze geruchten als basis genomen om te laten zien hoe zo’n ‘Apple TV Pro’ er mogelijk uit komt te zien.

Het concept geeft onder meer tvOS een likje verf, het besturingssysteem van de Apple TV. Ortolani toont in de conceptafbeeldingen bijvoorbeeld hoe Apple een ‘Spelen’-scherm kan toevoegen. Hier vind je een opsomming van recent gespeelde games met snelkoppelingen om ze vlug te openen.

Het andere scherm, ‘Kijken’, lijkt grotendeels op de huidige versie van tvOS. Dit venster laat onder meer zien welke film of serie je als laatst hebt gekeken. Onderaan is een dock zichtbaar met snelkoppelingen naar apps, zoals YouTube en Disney Plus. Rechtsboven zit het notificatiecentrum en linksboven in het scherm zit een knop om direct door te gaan met je laatste actie, zoals het kijken van een serie.

Verder heeft Ortolani alvast een voorzetje voor de nieuwe afstandsbediening gegeven. Met name de indeling van knoppen gaat op de schop. In het concept van Ortolani zit linksboven bijvoorbeeld een knop om terug te gaan, met daaronder een trackpad om door tvOS te bladeren. De hervat-/pauzeerknop zit tactisch rechtsonder geplaatst en de volumeknoppen vind je op de zijkant.

Op naar 2021

Bloomberg denkt de nieuwe Apple TV volgend jaar uitkomt. De mediabox zou meer ingestoken zijn als gameconsole en daarom worden aangedreven door een krachtige A12- of A14-chip, die we kennen uit de iPhone XS en iPhone 12. Ook het intern geheugen zou opgekrikt worden. Houd iPhoned in de gaten voor alle nieuwtjes rondom de nieuwe Apple TV.

