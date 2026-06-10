Deze 6 nieuwe functies brengt tvOS 27 dit najaar naar je Apple TV

Maurice Snijders
Maurice Snijders
10 juni 2026, 12:29
2 min leestijd
Deze 6 nieuwe functies brengt tvOS 27 dit najaar naar je Apple TV

Apple heeft op maandag 8 juni niet alleen iOS 27 gepresenteerd, maar ook tvOS 27 – dit is wat je in september op je Apple TV kunt verwachten.

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Deze nieuwe functies brengt tvOS 27 naar je Apple TV

Apple heeft tijdens de WWDC 2026-keynote nauwelijks iets gezegd over een nieuwe versie van tvOS. Toch is tvOS 27 er wel degelijk en die voegt ook een aantal nieuwe functies toe aan de Apple TV. Tijdens de keynote was er heel even een afbeelding getoond, waarop enkele nieuwe functies en verbeteringen van tvOS 27 stonden:

  1. Een vernieuwde Podcasts-app.
  2. Soepeler opstarten van apps en vloeiendere animaties.
  3. Snellere AirPlay-verbinding met andere Apple-apparaten.
  4. Slimme downloads.
  5. Een nieuwe toegankelijkheidsoptie ‘Grotere tekst’ in de app ‘Instellingen’, waarmee de tekstgrootte in de hele tvOS-interface wordt vergroot.
  6. Details over de AppleCare-dekking in de app ‘Instellingen’.
tvos 27 tv

Nog geen verdere details

Apple Podcasts in tvOS is volledig vernieuwd en biedt nu de mogelijkheid om videopodcasts af te spelen, een nieuwe navigatiebalk voor eenvoudiger bladeren en ondersteuning voor afbeeldingen van afleveringen en series van podcastmakers. Op de website van Apple vind je verder geen preview-pagina voor tvOS 27, zoals wel het geval is voor iOS 27 en de andere updates. Bovendien is de pagina ‘Wat is er nieuw in tvOS’ op de ontwikkelaarswebsite van Apple op dit moment nog niet bijgewerkt. Er zijn momenteel dus geen verdere details over de nieuwe functies beschikbaar.

Niet voor Apple TV HD en Apple TV 4K (1e gen.)

Volgens Aaron Perris op X zijn er twee Apple TVs’ die geen tvOS 27 ondersteuning krijgen: Apple TV HD en Apple TV 4K (1e gen.). Apple noemt de Apple TV HD weliswaar op de website voor ontwikkelaars, maar volgens Perris is dat een vergissing. Dit baseert hij op andere informatie die hij heeft gezien.

We verwachten dit najaar een nieuwe Apple TV 4K en volgens de laatste geruchten verschijnt Apple Intelligence dan voor het eerst op het platform. Het kan ook zijn dat Apple niet veel over tvOS 27 zei omdat die nieuwe AI-functies mogelijk exclusief zijn voor een nog niet uitgebrachte Apple TV. We verwachten wel dat er dit najaar een aantal grotere functies worden geïntroduceerd.

De eerste bèta-versie van tvOS 27 voor ontwikkelaars is vanaf vandaag beschikbaar en in juli volgt een openbare bèta. De uiteindelijke versie van tvOS 27 komt dan later dit jaar naar je Apple TV. Waarschijnlijk gebeurt dat in september. Wil je zeker weten dat je er niets van mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

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Bron afbeelding: Apple
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