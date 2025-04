Dit kost een iPhone 16 Pro bouwen voor en na de Trump-tarieven

Door de Trump-tarieven stijgen de kosten voor het produceren van een iPhone en dat heeft onherroepelijk ook weer effect op de verkoopprijs.

Dit kost een iPhone 16 Pro voor de Trump-tarieven

Hoeveel kost het Apple op dit moment om een iPhone 16 Pro te maken en in hoeverre verandert dat dankzij de trump-tarieven? Een nieuw rapport van The Wall Street Journal geeft hierop het meest realistische antwoord tot nog toe. Het rapport gebruikt gegevens van TechInsights en iFixit voor een overzicht van de kosten voor het fabriceren van een iPhone 16 Pro met 256 GB opslagruimte.

A18 Pro-chip: $ 90,85

Scherm: $ 37,97

Batterij: $ 4,10

5G-modem: $ 26,62

Werkgeheugen: $ 21,80

Opslag: $ 20,59

Camera: $ 126,95

Behuizing: $ 20,79

Alle andere onderdelen: $ 200,06

Testen en assemblage: $ 30,27

Totale kosten vóór de Trump-tarieven: $ 580

Hierbij is geen rekening gehouden met zaken als onderzoek en ontwikkeling, marketing en andere niet-hardwarekosten. Maar zelfs als je die wel meerekent, is er volgens The Wall Street Journal nog steeds een gezonde winstmarge voor Apple.

Een iPhone 16 Pro na de Trump-tarieven

Op dit moment vraagt Apple in de Verenigde Staten $ 1099 voor een 256 GB-versie van de iPhone 16 Pro. De onderdelen komen van over de hele wereld, maar de assemblage vindt plaats in China. Daarna worden de iPhones naar de Verenigde Staten geïmporteerd. Trump heeft een tarief van 54 procent aangekondigd op goederen uit China. Apple betaalt dat percentage over de totale kosten van de onderdelen, niet over de verkoopprijs van de iPhone 16 Pro.

Als we uitgaan van die 54 procent, stijgen de kosten om een iPhone 16 Pro met 256 GB opslagruimte te maken naar ruwweg $ 847. Dat is een flinke klap voor de winstmarge van Apple, vooral als je de genoemde andere kosten meerekent. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Apple het volledige tarief van 54 procent gaat betalen. Het bedrijf kan een deel van de last dragen, maar prijsverhogingen voor consumenten lijken onvermijdelijk.

Toch is het assembleren van iPhones in de Verenigde Staten geen optie. Assemblagekosten liggen in China rond de $ 30 en zouden in de VS kunnen oplopen tot wel $ 300. Dus ook na de Trump-tarieven blijft het goedkoper om iPhones in China te assembleren.

Wacht niet te lang

Als we er vanuit gaan dat de Trump-tarieven niet veranderen, dan is het onvermijdelijk dat het kopen van een iPhone duurder gaat worden. Hoeveel dat in Nederland precies gaat zijn, blijft voorlopig afwachten. Heb je nu of op korte termijn een nieuwe iPhone nodig, dan is het geen slecht idee om daar niet te lang mee te wachten. Houd in elk geval de onderstaande deals in de gaten, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!