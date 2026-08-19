Apple past regels App Store wéér aan: deze veranderingen ga jij straks merken

Apple gooit de regels voor de App Store in de Europese Unie opnieuw om, na gesprekken met de Europese Commissie – dit gaat er veranderen.

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Regels App Store veranderen wéér

Apple heeft inmiddels nieuwe voorwaarden voor ontwikkelaars aangekondigd, die op 1 oktober 2026 ingaan. Voor iPhone-gebruikers betekent dit vooral meer keuze bij het betalen: apps mogen naast Apples eigen betaalsysteem ook alternatieve betaalmethoden aanbieden of gebruikers naar een externe website sturen om een aankoop af te ronden.

Daardoor kun je bij sommige apps straks een andere betaalpagina tegenkomen dan je gewend bent. Ontwikkelaars kunnen kiezen voor Apples betaalsysteem, alternatieve betalingen, externe betaalpagina’s of een combinatie daarvan. Die keuze moeten ze vervolgens twaalf maanden aanhouden.

App Store-commissie

Achter de schermen verandert er nog meer. Apple vervangt de zogenoemde Core Technology Fee (CTF) door een Core Technology Commission (CTC) van 5 procent voor digitale transacties bij apps die buiten de App Store worden verspreid. De nieuwe voorwaarden schaffen daarnaast de afzonderlijke Initial Acquisition Fee en Store Services Fee af.

Ook voor apps die in de App Store staan, veranderen de commissies. Het exacte percentage hangt af van de manier waarop een aankoop wordt afgerekend:

Bij gebruik van Apple In-App Purchase bedraagt de commissie 26 procent. Voor veel ontwikkelaars (zoals deelnemers aan het Small Business Program, Mini Apps Partner Program en Video Partner Program) geldt echter een lager tarief van 15 procent. Ook voor automatisch verlengende abonnementen na het eerste jaar geldt 15 procent.

Bij gebruik van alternatieve betaalverwerking binnen de app bedraagt de commissie 20 procent, of 10 procent voor ontwikkelaars die voor het verlaagde tarief in aanmerking komen.

Wanneer een app de gebruiker via een link naar een externe website stuurt om de aankoop af te ronden, bedraagt de commissie 15 procent, of 10 procent voor ontwikkelaars die voor het verlaagde tarief in aanmerking komen.

Apps die via een alternatieve app-marktplaats of het web worden verspreid, krijgen te maken met de nieuwe Core Technology Commission van 5 procent op digitale transacties.

Het is dus niet zo dat iedere App Store-app straks automatisch 26 procent aan Apple afdraagt. Het tarief hangt af van de gekozen betaalmethode, distributieroute en eventuele deelname aan een programma met een lager tarief.

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Veiligheid

Apple versoepelt ook de voorwaarden voor bedrijven die een alternatieve app-marktplaats aanbieden of apps rechtstreeks via het web verspreiden. Daar blijven wel voorwaarden en toelatingscriteria voor gelden. Ook buiten de App Store blijft Apple veiligheidscontroles toepassen. Zo moeten apps die buiten de App Store worden verspreid eerst Apples Notarisatie-procedure doorlopen.

Voor kinderen komen er ook extra maatregelen. Apps in de Kids-categorie mogen geen links bevatten waarmee transacties op externe websites kunnen worden afgerond. Voor gebruikers jonger dan 18 jaar moeten apps uit de App Store die alternatieve betalingen aanbieden eerst een ouderlijke controle tonen. Voor gebruikers jonger dan 13 jaar gelden nog aanvullende beperkingen rond externe webbetalingen.

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