Let op: Apple verwijdert met tvOS 26.4 deze app van je Apple TV

Maurice Snijders
Maurice Snijders
19 februari 2026, 14:10
2 min leestijd
Let op: Apple verwijdert met tvOS 26.4 deze app van je Apple TV

Met de komst van tvOS 26.4 krijgt je Apple TV niet alleen nieuwe functies en updates, want er verdwijnt ook een app – dit moet je weten.

Deze app verdwijnt met tvOS 26.4 van je Apple TV

De app waar we het over hebben is iTunes-movies, waarmee je altijd films en series kon kopen of huren. De functies van deze app zijn inmiddels al helemaal overgezet naar de Apple TV-app. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je iets kwijt raakt.

Apple wil de naam iTunes al een tijdje uitfaseren, want inmiddels gebruik je de Apple TV‑app voor films en series en de Apple Music-app voor muziek. Met de komst van tvOS 26.4 verwijdert Apple de app iTunes-movies dus helemaal van je Apple TV – het einde van een tijdperk.

tvOS tv

iTunes-movies en iTunes-wishlist

Hoewel de app iTunes-movies is verdwenen wanneer je je Apple TV straks updatet naar tvOS 26.4, zijn de films die je in het verleden hebt gekocht dat niet. Die vind je namelijk netjes terug in de Apple TV-app. Je raakt echter wel nog iets anders kwijt.

Nast de app iTunes-movies, verdwijnt namelijk ook de app iTunes-wishlist in tvOS 26.4. De functionaliteit is inmiddels wel al overgenomen door de Watchlist in de Apple TV-app. Alleen zie je daar je oude iTunes-wishlist na de update niet meer terug. Wil je die lijst wel bewaren, dan is het dus aan te raden om deze handmatig over te zetten.

Op je iPhone verdwijnt je verlanglijst eveneens. Heb je daar nog films op staan, dan ontvang je via e-mail een pdf van Apple waar al die films in staan genoemd, inclusief links. Zo kun je ze eenvoudig weer op de kijklijst van de Apple TV-app zetten.

Dit is wanneer je tvOS 26.4 kunt verwachten

Het is zo goed als zeker dat tvOS 26.4 pas in de tweede helft van maart verschijnt. Vergelijkbare updates verschenen eerder midden of in de laatste week van maart. Een release in de week van 23 maart of 30 maart is daardoor aannemelijk. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Apple TV
Apple TV

