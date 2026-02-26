tvOS 26.4 brengt 3 veranderingen naar je Apple TV: dit zijn ze

Het ziet er naar uit dat tvOS 26.4 eind maart voor iedereen beschikbaar komt – hier zijn drie veranderingen die dan naar je Apple TV komen.

tvOS 26.4 brengt 3 veranderingen naar je Apple TV

Momenteel is tvOS 26.4 beschikbaar als bèta 2 en daar zitten de volgende veranderingen in:

1. Aanpassingen ondertiteling

De eerste verandering in tvOS 26.4 is dat het gemakkelijker wordt om het uiterlijk van de ondertiteling in de Apple TV-app te wijzigen. De opties voor het aanpassen van ondertiteling zitten nu direct in de videospeler. Wanneer je ondertiteling in- of uitschakelt in de Apple TV-app, zie je de nieuwe menuoptie ‘Style’. Je kunt ondertiteling instellen op een van de volgende stijlen:

Classic

Large Text

Outline Text

Transparent Background

Er is ook een knop met de naam ‘Manage Styles’. Hiermee kun je zelf een aangepaste ondertitelstijl maken. Elke app die de standaard tvOS-videospeler gebruikt, profiteert van deze functie. Alleen kiezen veel streaming-apps voor een eigen videospeler, dus de Apple TV-app is waarschijnlijk de belangrijkste plek waar je deze verandering zult zien.

2. Continuous Audio Connection

Een andere verandering in tvOS 26.4 is de handige nieuwe functie ‘Continuous Audio Connection’ (continue audioverbinding). Je vindt deze optie als volgt:

Open de app Settings (Instellingen);

Klik op ‘Video and Audio’;

Kies onder het kopje ‘HDMI Output’ voor ‘Audio Format’;

Deze functie is mogelijk toegevoegd om de compatibiliteit met Sonos-luidsprekers te verbeteren, maar het effect is breder dan dat. Apple beschrijft de optie als volgt:

“Apple TV uses a Dolby MAT connection for seamless transitions across formats. Older receivers might indicate Atmos, but the original audio will play as intended.” “Apple TV maakt gebruik van een Dolby MAT-verbinding voor naadloze overgangen tussen formaten. Oudere ontvangers geven mogelijk Atmos aan, maar de originele audio wordt afgespeeld zoals bedoeld.”

Als je problemen ondervindt met de audio-instellingen van jouw Apple TV, kan het inschakelen van ‘Continuous Audio Connection’ mogelijk helpen.

3. Geen iTunes-apps meer voor films en tv-programma’s

De langzame migratie van iTunes-apps naar de TV-app komt door een verandering van tvOS 26.4 eindelijk tot een einde. De nieuwe software-update verwijdert de apps Movies en TV shows. Bijna alle basisfuncties van deze apps zijn al jaren beschikbaar in de TV-app. Er is echter één functie die gebruikers misschien zullen missen: de Wish List-functie.

Onlangs is Apple begonnen iTunes-gebruikers te informeren dat de Wish List-functie binnenkort wordt stopgezet. De aanbevolen oplossing is om die Wish List-items op te slaan in de Watchlist van de TV-app. De Watchlist is niet helemaal hetzelfde, maar als je nog Wish List-items hebt opgeslagen in iTunes, is dit een goed moment om die items ergens anders op te slaan.

Release tvOS 26.4

tvOS 26.4 komt zoals gezegd waarschijnlijk in de tweede helft van maart voor iedereen beschikbaar, tegelijk met iOS 26.4. In de tussentijd verschijnen er meer testversies, waarin mogelijk nóg meer features opduiken. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!