Eindeloos door het aanbod van films en series blijven scrollen is een van de grootste frustraties bij streamingdiensten. Apple wil daar in tvOS 26.4 iets aan gaan doen.

tvOS 26.4 brengt een nieuwe feature naar je Apple TV (en die is héél handig)

We kent het niet? Je bent net klaar met een goede serie en op zoek naar iets nieuws om te bingen. Maar voordat je iets interessants hebt gevonden ben je eindeloos aan het scrollen. Geen nood! Want Apple schiet je te hulp in tvOS 26.4. Er komt een nieuwe functie naar Apple TV die het zoeken een stuk makkelijker maakt.

De update introduceert een functie die Apple ‘Genius Browse’ noemt. In de Apple TV-app verschijnt dan een nieuwe rij op het beginscherm met slimme suggesties. Dit zijn standaard lijstjes zoals je die vaker ziet bij streamingdiensten, zoals ‘populair’ of ‘nieuw’. Maar het zijn meer een soort categorieën die inspelen op bepaalde stemmingen. Denk aan films voor een ontspannen avond of juist voor een romantische date.

Wat deze functie vooral fijn maakt, is hoe makkelijk je verder kunt zoeken. Klik je op een suggestie, dan krijg je meer vergelijkbare titels te zien. Zo blijf je niet hangen in één lijstje, maar ontdek je steeds nieuwe opties zonder dat je zelf hoeft te zoeken.

Apple maakt het daarnaast persoonlijker. Gebruik je meerdere profielen op je Apple TV, dan past Genius Browse zich daarop aan. Je krijgt dus aanbevelingen die beter aansluiten op jouw smaak. Ook kun je filters gebruiken om bijvoorbeeld alleen bepaalde genres te zien.

De functie kijkt niet alleen naar het aanbod op Apple TV. Ook content van andere streamingdiensten zoals Disney+, Prime Video en HBO Max wordt meegenomen. Dat maakt het ineens een stuk overzichtelijker, omdat je niet meer per app hoeft te zoeken. Maar Netflix ontbreekt nog steeds in dit geheel.

