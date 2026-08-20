AirPods Ultra release: wanneer komen de beste AirPods ooit?

We zagen onlangs al een gelekte video van de vermeende AirPods Ultra, maar wanneer kunnen we nou de daadwerkelijke release verwachten?

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AirPods Ultra release

De AirPods Ultra laten waarschijnlijk langer op zich wachten dan we hadden gehoopt. Hoewel Apple onlangs per ongeluk een video met de nieuwe AirPods lekte (zie hieronder), meldt Bloomberg dat de release van de AirPods Ultra naar alle waarschijnlijkheid niet in 2026 plaatsvindt.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

De opvallendste vernieuwing van de AirPods Ultra is de ingebouwde camera. In de gelekte video, die opdook in een testversie van macOS Tahoe 26.7, laat Apple zien hoe de oortjes gebruikmaken van Visual Intelligence. Daarmee kunnen de AirPods hun omgeving waarnemen en die informatie doorgeven aan Siri.

Zo kan Siri je bijvoorbeeld helpen met het herkennen of opslaan van informatie die je voor je ziet. De camera’s zijn dus niet bedoeld om foto’s of video’s te maken. Het gaat vooral om visuele informatie waarmee Apple zijn AI-assistent slimmer en context-bewuster wil maken.

Wanneer verschijnen ze?

De grote vraag is nu dus wanneer de release van de AirPods Ultra daadwerkelijk plaatsvindt. Eerdere geruchten gingen nog uit van 2026, maar de nieuwste informatie spreekt dat tegen. Volgens Bloomberg moeten we ervan uitgaan dat ze pas in 2027 op de markt komen. Daarmee lijkt een introductie tijdens het iPhone 18-evenement in september 2026 dus van de baan. Dat is opvallend, want de uitgelekte video leek juist te suggereren dat Apple al behoorlijk ver is met de ontwikkeling.

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De naam AirPods Ultra staat net als de release ook nog niet vast. Recente informatie wijst erop dat Apple de camera-AirPods mogelijk als onderdeel van de AirPods Pro-lijn uitbrengt. Voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben. Maar als Apple zijn plannen waarmaakt, kunnen deze AirPods dankzij AI en visuele herkenning wel eens de grootste vernieuwing in de geschiedenis van de oortjes worden. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!