Even snel kijken wat er de komende dagen op de planning staat, wordt in iOS 27 een stuk makkelijker. Apple geeft de Agenda-app namelijk een flinke update!

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Agenda-app op je iPhone krijgt een hele handige functie: zo werkt die

Met iOS 27 introduceert Apple een nieuw formaat voor widgets op de iPhone. Deze extra grote widgets nemen meer ruimte in dan de widgets die je nu kunt gebruiken. Daardoor kunnen deze apps ook een stuk meer informatie tegelijk laten zien.

Onder andere de Agenda-app maakt daar straks gebruik van. Apple voegt in iOS 27 in totaal twee extra grote Agenda-widgets toe, namelijk ‘Lijst’ en ‘Volgende’. Bij Lijst krijg je een compact overzicht van afspraken die binnenkort op de planning staan. Volgende richt zich vooral op je eerstvolgende afspraken en vergaderingen.

Vooral de Lijst-widget is handig als je regelmatig even wilt checken wat er de komende dagen op de planning staat. Je hoeft de Agenda-app dan niet meer steeds te openen. Eén blik op het beginscherm is genoeg om een groot deel van je planning te bekijken.

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Agenda-app neemt bijna je hele scherm over

Er zit wel een nadeel aan de nieuwe agenda app op je iPhone in iOS 27, hij is namelijk behoorlijk groot. De extra grote Agenda-widget gebruikt een raster van 4 bij 6 apps. Daarmee neemt hij ongeveer net zoveel ruimte in als een volledige pagina van je beginscherm.

Wil je daar liever niet zoveel ruimte voor opofferen? Dan kun je de widget ook op de ‘Vandaag-weergave’ zetten. Die vind je door vanaf het beginscherm een scherm naar links te gaan.

iOS 27 komt er binnenkort aan

iOS 27 is op dit moment nog een testversie, maar Apple brengt de grote update met de nieuwe Agenda-app naar verwachting in september voor de iPhone uit. Even geduld dus nog!

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