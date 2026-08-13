Meerdere functies op de Apple Watch krijgen binnenkort een upgrade. Met watchOS 27 komen er twee nieuwe apps naar de smartwatch!

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watchOS 27 brengt twee handige apps naar je Apple Watch: dit kun je ermee

Met watchOS 27 krijgt de Apple Watch er twee nieuwe apps bij. Apple voegt een nieuwe Siri-app toe en maakt van de verschillende Zoek Mijn-apps één overzichtelijke app. Vooral die laatste verandering moet het zoeken naar spullen, apparaten en mensen weer een stuk makkelijker maken.

Siri krijgt een eigen app

Siri zit natuurlijk al jaren op de Apple Watch. Je kunt de assistent bijvoorbeeld starten door de Digital Crown ingedrukt te houden. Dat blijft in watchOS 27 gewoon werken.

Nieuw is dat Siri ook een eigen app krijgt. Vanuit die app kun je meteen een gesprek met Siri beginnen. Dat is vooral handig als je liever op een app tikt dan een knop ingedrukt houdt.

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De nieuwe Siri wordt bovendien slimmer en moet natuurlijker met je kunnen praten. In de app kun je ook eerdere gesprekken met Siri terugvinden. Daarbij gaat het niet alleen om vragen die je op je Apple Watch hebt gesteld. Ook gesprekken vanaf bijvoorbeeld je iPhone, Mac of iPad kunnen verschijnen. Zo kun je makkelijk terugzoeken wat je eerder aan Siri hebt gevraagd.

Jammer genoeg moeten we in Nederland nog wat langer wachten. Apple heeft de komst van Siri AI in de Europese Unie uitgesteld voor iOS en iPadOS vanwege de Digital Markets Act (DMA).

Zoek Mijn wordt een stuk overzichtelijker

Ook gaat ‘Zoek Mijn’ op de schop. Op dit moment zijn de functies op de Apple Watch verdeeld over drie apps. Er is een app voor apparaten, eentje voor voorwerpen zoals AirTags en een app voor personen.

In watchOS 27 worden die drie apps samengevoegd tot één Zoek Mijn-app. Dat scheelt dus meteen een paar icoontjes op je Apple Watch.

Dit is wanneer watchOS 27 verschijnt

Apple brengt watchOS 27 als het goed is in september uit voor iedereen. Vanaf dat moment kun je de update meteen op je Apple Watch zetten. Wil je weten wanneer het zover is? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!