Opinie: Waarom 5G nog helemaal niet bruikbaar is in 2021

Apple was niet te houden tijdens de presentatie van de iPhone 12-serie: de nieuwe smartphones beschikten allemaal over 5G. Achteraf gezien was dat enthousiasme een beetje overdreven. 5G is in 2021 namelijk nog helemaal niet bruikbaar.

Je hebt in 2021 nog niet zoveel aan 5G

Toen Apple in oktober 2020 de iPhone 12-modellen aankondigde, stond het lang stil bij de toevoeging van 5G. Dat is op zich niet zo gek. Het zijn de eerste iPhones die overweg kunnen met het nieuwe mobiele netwerk en daar is door veel mensen lang naar uitgekeken. Veel Android-smartphones uit het hogere segment beschikten al eerder over 5G.

Het probleem is alleen: het Nederlandse 5G-netwerk staat nog in de kinderschoenen. Anno 2021 surf je met 5G hooguit tien procent sneller dan met 4G. Dat is geen verschil waar je in de praktijk veel van zult merken. Momenteel is 5G dus meer een marketingterm dan een bruikbare feature. Pas volgend jaar wordt het netwerk echt een stuk sneller.

De iPhone 12-serie biedt geen volledige 5G-ervaring

Nu kun je denken: misschien stelt 5G in 2021 nog niet zoveel voor, maar veel mensen doen drie jaar of zelfs langer met hun nieuwe iPhone. Dan is het toch handig dat hij alvast op de toekomst is voorbereid? Dat klopt maar ten dele. De iPhone 12-modellen hebben in Nederland namelijk een modem dat alleen met het zogeheten Sub-6 GHz 5G uit de voeten kan. Dat is de versie die slechts marginaal sneller is dan 4G. Wel biedt dit netwerk ook op grote afstand van zendmasten een goede dekking.

Voor 5G dat beduidend sneller is dan 4G heb je een mmWave-modem nodig. Helaas beschikt alleen de Amerikaanse versie van de iPhone 12 over een dergelijk modem. Zelfs als ‘ons’ 5G-netwerk straks goed op stoom komt, behaal je met de Nederlandse iPhone 12 dus geen hogere downloadsnelheden dan nu het geval is.

Wanneer is 5G dan wél bruikbaar?

In 2022 wordt de zogeheten 3,5GHz-frequentieband geactiveerd, die nodig is voor mmWave 5G. Vooral in grote steden zullen we dan een flinke sprong in snelheid zien, mits je een geschikte smartphone hebt. Gelukkig krijgt de iPhone 13 vermoedelijk wél een modem dat ook in Nederland met alle varianten van 5G uit de voeten kan. Wie deze herfst zo’n iPhone 13 aanschaft, zal in de loop van volgend jaar waarschijnlijk dus supersnel kunnen internetten.

Apple kondigde de iPhone 12 aan met de reclameslogan ‘5G just got real’, ofwel: ‘Nu is 5G écht’. Dat was zeker voor Nederlandse gebruikers een tikje misleidend. ‘Echt’ 5G komt eraan, maar we hebben anno 2021 nog een jaar geduld nodig. En een nieuwe iPhone.

