‘iPhone 13-modem wordt uitkomst voor 5G in Nederland’

De iPhone 13-serie wordt volgens een nieuw gerucht uitgerust met een gloednieuw modem van Qualcomm. Die brengt verschillende voordelen met zich mee.

‘iPhone 13 modem wordt uitkomst voor Europa’

Dat schrijft DigiTimes op basis van ingewijden. Zij stellen dat alle vier de iPhone 13-modellen een Qualcomm Snapdragon X60 5G-modem krijgen. In vergelijking met de iPhone 12 is dit modem een stuk kleiner en zuiniger. Dat moet de accuduur van de nieuwe iPhones ten goede komen.

Nog belangrijker is wat het modem op het gebied van 5G mogelijk maakt. De Europese iPhone 12 ondersteunt 5G, maar wel de ‘sub-6GHz’-versie, wat een tragere variant is. Deze versie is vooral geschikt voor dunbevolkte gebieden en kan op grotere afstanden een stabiele verbinding maken.

De iPhone 13 zou echter ook overweg kunnen met ‘mmWave’, een snellere variant van 5G die nu enkel door iPhone 12-modellen in de Verenigde Staten wordt ondersteund.

De nieuwe modem van Qualcomm ondersteunt zowel de langzame als de snelle variant van 5G, wat de iPhone 13 een stuk toekomstbestendiger maakt voor de Europese markt. Zolang Nederlandse providers de mmWave-band nog niet ondersteunen, kan de iPhone 13 van de sub-6Hz-band gebruikmaken, maar zodra dit wel zover is hoef je geen nieuwe smartphone te kopen om de extra snelheid te benutten.

Over twee jaar Apples eigen modem?

Er gaan al langer geruchten dat de iPhone 13 stappen voorwaarts doet wat 5G betreft. Niet zo gek: de iPhone 12-serie is de eerste iPhone ooit die met deze nieuwe mobiele internetverbinding aan de slag kan.

Uiteindelijk is Apple zelfs van plan om Qualcomm helemaal links te laten liggen. Net als met Intel wil Apple zijn eigen modems gaan maken. Daardoor heeft het bedrijf de iPhone-productie meer in eigen hand. Volgens geruchten zou deze overstap op Apple-modems al in 2023 kunnen gebeuren.