iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze 5 nieuwe producten kun je binnenkort van Apple verwachten

Maurice Snijders
Maurice Snijders
16 februari 2026, 11:31
2 min leestijd
Deze 5 nieuwe producten kun je binnenkort van Apple verwachten

Na een relatief rustige start van 2026 begint het nu drukker te worden bij Apple – dit zijn 5 nieuwe producten die er al heel snel aankomen.

Lees verder na de advertentie.

Deze 5 nieuwe producten kun je binnenkort verwachten

Volgens een nieuw bericht van Bloomberg heeft Apple een reeks nieuwe producten in de pijplijn die de komende weken op de markt komen. Dit zijn de 5 nieuwe producten die je kunt verwachten.

5 nieuwe producten

Nieuwe Macs

Mark Gurman van Bloomberg zei onlangs op X dat Apple in de loop van de komende weken meerdere nieuwe Macs presenteert. Het zou gaan om de volgende 5 nieuwe producten:

  1. Goedkope MacBook met de A18 Pro-chip.
  2. MacBook Air M5.
  3. MacBook Pro M5.
  4. MacBook Pro Max M5.
  5. Mac Display.

De nieuwe goedkope MacBook krijgt vermoedelijk een scherm dat iets kleiner is dan 13 inch en verschijnt in verschillende kleuren. De updates van de MacBook Pro M5 en MacBook Pro Max M5 volgen op de lancering van het basismodel M5 afgelopen najaar. De MacBook Air M5 krijgt waarschijnlijk een eenvoudige upgrade zonder veel veranderingen. Ten slotte werkt Apple aan ten minste één nieuw extern scherm voor de Mac met een hogere verversingssnelheid en een betere beeldkwaliteit.

Gurman meldde eerder dat Apple van plan is om de nieuwe MacBook Pro’s te lanceren tijdens de macOS 26.3-update, die al in de week van 2 maart gepland staat. Hij heeft nu opnieuw gezegd dat Apple zich voorbereidt op een evenement in die maand.

iPhone 17e, iPad en iPad Air

Naast nieuwe Macs komt Apple binnenkort met meerdere andere nieuwe producten. We verwachten in elk geval de iPhone 17e al snel, maar ook een nieuwe iPad en een iPad Air M4. Dat zijn in totaal dus geen 5 maar 8 nieuwe producten die eraan zitten te komen. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten MacBook Pro Mac iPhone iPad Apple iPhone 17e MacBook Pro M5 Pro 2026 MacBook Air 2026 iPad 2026 iPad Air 2026

Bekijk ook

Breaking
Pak je agenda: op 4 maart 2026 komen nieuwe Apple-producten

Pak je agenda: op 4 maart 2026 komen nieuwe Apple-producten

Vandaag 16:21

Deze verbeteringen komen naar de eerste iPhone van 2026 (dit is wanneer)

Deze verbeteringen komen naar de eerste iPhone van 2026 (dit is wanneer)

Vandaag 15:01

iPhone 17e komt eraan (en dat is sneller dan je denkt)

iPhone 17e komt eraan (en dat is sneller dan je denkt)

13 februari 2026

Pak je agenda: op deze datum komen nieuwe Apple-producten (en dat is al snel)

Pak je agenda: op deze datum komen nieuwe Apple-producten (en dat is al snel)

9 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren