Jammer: deze nieuwe iPhone komt veel later dan verwacht in 2026

Apple heeft dit jaar weer vier nieuwe iPhones op de planning staan, maar één iPhone verschijnt veel later dan verwacht in 2026. Om dit toestel gaat het!

iPhone komt later dan verwacht

In 2026 staan weer vier nieuwe iPhones op de planning. De eerste iPhone is al verschenen, want Apple bracht in maart de iPhone 17e uit. Later dit jaar volgen de overige drie iPhones, maar één daarvan komt naar verluidt later dan verwacht. Het gaat om de iPhone Fold, de eerste vouwbare telefoon van het bedrijf. Volgens geruchten is Apple van plan om de iPhone Fold pas in december 2026 uit te brengen.

Eerder was het de verwachting dat de iPhone Fold in september zou verschijnen, op hetzelfde moment als de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Nu blijkt dat de nieuwe iPhone pas in december 2026 in de winkels ligt. Apple presenteert de opvouwbare iPhone waarschijnlijk wél in september, maar stelt alleen de officiële release uit. Dat heeft het bedrijf in het verleden vaker gedaan bij compleet nieuwe iPhones, zo kwamen de iPhone X, iPhone XR en iPhone 14 Plus ook met vertraging op de markt.

iPhone Fold

De geruchten over de iPhone Fold gaan al jaren. Het is de verwachting dat de opvouwbare telefoon een combinatie wordt van de iPhone en de iPad. Opengeklapt heeft het toestel een 8-inch scherm, dichtgeklapt is het scherm van de iPhone Fold ongeveer 5,5 inch. De telefoon wordt beveiligd met Touch ID, heeft twee camera’s aan de achterzijde en krijgt de grootste iPhone-batterij ooit.

Het Dynamic Island wordt bovendien kleiner, omdat de Face ID-sensor bij de iPhone Fold ontbreekt. Deze sensor wordt sinds de iPhone 14 Pro (Max) in het Dynamic Island weggewerkt, maar dat is bij de iPhone Fold niet nodig. Apple kiest daarom voor een kleiner Dynamic Island of laat de feature mogelijk zelfs helemaal weg. In dat geval heeft het scherm alleen een kleine zwarte inkeping voor de frontcamera.

Releases over het hele jaar

Verder draait de iPhone Fold op de A20 Pro-chip, die later dit jaar ook in de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max wordt verwacht. De iPhone Fold krijgt een speciaal scherm, waarbij je helemaal geen vouw ziet op de plek waar het display dichtklapt. Bij de meeste opvouwbare telefoons zie je een duidelijke lijn in het scherm, maar de iPhone Fold krijgt een kreukvrij display. Op die manier onderscheidt de iPhone Fold zich van vergelijkbare vouwbare toestellen.

Apple presenteert de iPhone Fold vermoedelijk in september, maar de telefoon ligt pas in december 2026 in de winkels. Op die manier verschijnen het hele jaar door nieuwe iPhones, want de iPhone 18 en de iPhone 18e volgen in februari of maart 2027. De eerste opvouwbare iPhone wordt in ieder geval de belangrijkste aankondiging van 2026.