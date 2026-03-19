iPhone 18 Pro (Max) krijgt camerafunctie (die je vaak gaat gebruiken)

De iPhone 18 Pro en 18 Pro Max komen over zes maanden en volgens geruchten krijgen ze een camerafunctie die exclusief is voor de Pro-serie.

Elk jaar brengt Apple nieuwe en verbeterde iPhones op de markt. Dit betekent dat je ook elk jaar kunt rekenen op verbeteringen aan de camera en dat is dit jaar niet anders. Er zijn inmiddels al meerdere geruchten over de camera’s van de iPhone 18-serie. Zo hebben we al eerder gehoord dat de hoofdcamera van ten minste een aantal modellen wordt uitgerust met een aanpasbaar diafragma.

Daarnaast wordt de ultragroothoekcamera in de hele serie waarschijnlijk voorzien van een nieuwe, door Samsung geproduceerde lens (eerdere lenzen werden geproduceerd door Sony). En volgens een nieuw gerucht komt er één camera-verbetering die exclusief is voor de iPhone 18 Pro en Pro Max: een telelens met een groter diafragma.

De iPhone 18-serie van Apple bestaat uiteindelijk mogelijk uit zes nieuwe modellen. De telelens met een groter diafragma blijft naar alle waarschijnlijkheid echter beperkt tot de Pro-modellen. De tweede camera aan de achterzijde van de iPhone Fold, iPhone Air 2 en iPhone 18 wordt naar verluidt een ultragroothoeklens en geen telelens.

De iPhone 17 Pro heeft de telelens geüpgraded met een nieuwe 48 MP-sensor met 8x optische zoom. Het grotere diafragma van de iPhone 18 Pro verbetert de camera waarschijnlijk weer een stukje verder. Met een groter diafragma moet de telelens beter presteren bij weinig licht. Naar verluidt zorgt het grotere diafragma voor scherpere, helderdere en gedetailleerdere beelden, zelfs onder minder ideale omstandigheden. Dat is iets wat je in de praktijk waarschijnlijk vaak gaat gebruiken.

De huidige telelens presteert uitstekend bij zonnig weer, maar heeft het moeilijk in slechtere lichtomstandigheden. In hoeverre Apple dat dit jaar met de iPhone 18 Pro kan verbeteren, blijft nog even afwachten.